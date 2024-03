Concordando con la alcaldesa Delfino

5 de Marzo de 2024

A pesar de los acuerdos entre el Colegio de Profesores y el Gobierno en torno a las condiciones de los establecimientos educacionales en la Región de Atacama, la situación continua siendo crítica.

Por Hernán Herrera Russell

Hernán Herrera Russell es presidente nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, Conacep AG.

La alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, en un acto de honestidad intelectual, que no siempre es frecuente en nuestro país, reconoció que, cuando en el segundo período de gobierno de Michelle Bachelet, y en su condición de dirigente estudiantil, respaldó la reforma educacional que puso “fin al lucro, la selección y el copago”, no previó que hoy “hay una crisis educacional y no es solamente de infraestructura, que fue lo que inicialmente nos movilizó en 2006”. También dijo que “hay una crisis de convivencia y de aprendizaje, que está siendo eclipsada por la crisis de seguridad”, agregando que “el fin de la selección jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos. Duele verlos sin poder brillar”.

Cuando durante la tramitación de la reforma educacional los sostenedores de colegios particulares, subvencionados y pagados, advertimos que esto ocurriría, se nos acusó que esta posición estaba sustentada en la defensa de intereses económicos, en circunstancias que las advertencias del futuro fracaso del diseño que impulsó la reforma se sostenían en la experiencia de miles de gestores que administraban por décadas establecimientos educacionales.

Con los mismos valores de subvención que los colegios de administración estatal -y muchas veces con menos recursos si se consideran los aportes adicionales provenientes de municipalidades y otros organismos estatales-, los colegios particulares subvencionados demostraron que una buena administración de los recursos, la responsabilidad individual del sostenedor frente a las familias, y una disciplina acorde a la función educacional, daba resultados más exitosos que el control estatal de la educación inicial, básica y media, hecho respaldado hasta el día de hoy por las familias, que nos honran eligiéndonos mayoritariamente como sus primeras preferencias para que estudien sus hijos.

La ministra Vallejo declaró que “las situaciones más críticas de establecimientos educacionales en nuestro país hoy día corresponden a administraciones municipales”. Es decir, un nuevo reconocimiento que, tal como lo dijimos en plena discusión del proyecto de ley, todos los esfuerzos debían empezar por nivelar hacia arriba la educación administrada por el Estado, y no pretender quitarles los patines a los colegios gestionados por privados.

Lo mejor para el futuro de nuestros alumnos sería reconocer que la alcaldesa y exdirigente estudiantil de la “revolución pingüina” tiene razón, y abordar con criterio de Estado una modificación legal que permita, primero, reinstalar un sistema de selección para todos los establecimientos educacionales, no sólo para los liceos emblemáticos como lo han planteado algunos, y segundo, que los colegios particulares subvencionados, que son los preferidos por las familias, puedan ampliar su oferta educativa, dejando de lado las antojadizas restricciones que estableció la ley, y darle oportunidad a las familias, para que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad, corrigiendo de paso los múltiples errores de la reforma educacional, cuyos resultados están a la vista.