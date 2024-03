Marzo es el mes clave para la asistencia escolar

8 de Marzo de 2024

Ahora es cuando. Si usted es parte de un equipo escolar, no dude en mirar el libro de clases y acercarse a esos niños que han faltado un 10% o más.

Por Rebeca Molina

Rebeca Molina es directora ejecutiva Fundación Educacional Presente

El año pasado, la mitad de los escolares en Chile tuvo ausentismo crónico, una situación que no se diferenció mucho del 2022. A riesgo de ser majadera, quisiera insistir en cuán importante es que no nos acostumbremos a esta realidad. Estamos hablando de más de un millón y medio de estudiantes de Arica a Punta Arenas que por distintas razones no estaban en las escuelas ¿Dónde estaban y qué estaban aprendiendo?

Estos 1.500.000 escolares probablemente tendrán más dificultades para aprender, para sociabilizar y para lograr bienestar socioemocional. Puede que muchos y muchas terminen por desvincularse del sistema escolar para siempre. Serán futuros adultos que tendrán mayor riesgo de enfrentar largos periodos de cesantía y peores sueldos que sus pares.

Los datos de asistencia nos muestran un patrón claro: marzo es un mes clave. En el 2023, el 84% de los escolares que faltaron 2 o más días en marzo terminó el año con ausentismo crónico. Por eso, marzo es un mes clave, y es urgente detectar a aquellas familias que necesitarán mayor apoyo para mantenerse vinculados y activos con las trayectorias escolares de sus hijos e hijas.

Ahora es cuando. Si usted es parte de un equipo escolar, no dude en mirar el libro de clases y acercarse a esos niños que han faltado un 10% o más. Si usted es apoderado, recuerde que este mes es el ideal para desarrollar hábitos: los niños están descansados, hay buen clima y motivación. No deje que falte ahora; pida ayuda a tiempo.

No hay tiempo que perder. Recuperemos la asistencia. Se lo debemos a nuestros escolares.