Entre lunes y domingo

16 de Abril de 2024

Otro tema que sacude a nuestros partidos es la designación de los candidatos para las elecciones municipales. Parece una compra-venta en el gran bazar de Damasco: ofertas, contraofertas, regateos y acuerdos donde nadie queda satisfecho. Aparte, nada que ver con los votantes a los que se les entregan a elegir entre listas de recetas de sopas cocinadas con ingredientes que pocos conocen.

Tomás Szasz es filósofo

Pasamos otra semana saturada de delitos: asesinatos – incluyendo el de un oficial de Carabineros – robos, atropellos, encerronas, incluido una comedia negra digna de la pluma de Agatha Christie: la de la falsa monja con el cadáver de su amiga en la maleta.

Pero aún más revuelo hay en el mundo político. Ahora, además de la atomización de partidos que imposibilita una cohesión parlamentaria y una labor legislativa tan anhelada y necesaria, encima dentro de los partidos más fuertes aparecen “alas” (parece que toman mucho Red Bull…) o facciones, ya que destacadas/os miembros opinan contradiciéndose sobre temas de alta importancia. O sea, hay desunión dentro de la desunión: habemos más y más despelote.

Por añadidura, parece que algo no anda entre Maduro y el PC chileno. La negación de la existencia del Tren de Aragua y la ridiculización de Chile por haber inventado semejante disparate impulsó al Gobierno de Boric a tomar en serio el asunto y lo hizo enojar y con razón. Maduro no le hizo ningún favor a sus fervorosos defensores, los comunistas, al provocar un llamado a consulta de nuestro embajador: la opinión pública no tomará bien el asunto y la últimamente creciente simpatía hacia el PC puede verse seriamente frenada, hasta invertida.

El tono del partido tuvo que hacerse más “neutral”, aunque sin quitar su simpatía al régimen que llama democrático; solo bien elegidas palabras, cuidadosamente insustanciales y aprobando desganadamente la llamada de Gazmuri y la exigencia a continuación de Boric que revirtió lo dicho anterior por el fiscal venezolano; ahora anunció la (dudosa) búsqueda de los asesinos “si se encuentran en Venezuela”. No creo que los “encuentren”, menos aún que los extraditen: sería demasiado escandaloso para el régimen de Maduro

No solo el diputado Raúl Soto (PPD) pide explicaciones sobre el acuerdo de “coordinación policial entre Chile y Venezuela” negociado aparentemente por el subsecretario de Interior sino, evidentemente, todo el país. La afirmación que el Tren de Aragua no existe, que es un invento nuestro fue ahora trocado a la verdad: ya no existe más en Venezuela, pues se aprovechó la apertura de frontera de Bachelet y la invitación de Piñera para exportar la banda desde la cárcel a Chile. Decir que el Tren es una fantasía nuestra, era realmente una burla que el dictador puede permitirse ya que si Boric decidiera romper relaciones diplomáticas, todo lo arreglado durante el viaje de Monsalve a Caracas se iría al tacho.

Insulza, indudablemente el mejor ministro de Relaciones Exteriores que tuvimos desde la vuelta a la democracia, dio en el clavo como siempre: si cortamos con Venezuela, ¿a dónde expulsamos (devolvemos) sus delincuentes y a quién pedimos explicaciones sobre, por ejemplo, el asesinato de Ojeda? El presidente entendió el mensaje y, por el momento al menos, solo sigue dialogando; no con su par de Caracas, sino con un subordinado; pequeñas venganzas. Ya saben a qué me refiero.

Otro problemón es lo que está pasando con Huachipato. No solo se trata de más de 20 mil trabajos directos e indirectos afectados juntos a sus familias, sino de los ecos políticos y económicos que arrastra. Aplicar un aumento del impuesto a la importación de acero chino como remedio es inviable: nuestras exportaciones dependen del gran cliente cuyo humor no se puede amargar, pues la represalia puede ser fatal, además afectaría a otros usuarios de ese acero, a los consumidores y a los transformadores que exportan productos con valor agregado, usando en parte esa materia prima. Menso dilema.

Un planteamiento de participación estatal en el capital de Huachipato, ya sea mediante compra de acciones – hoy en caída evidente – ya sea por emisión de nuevas que el Estado compraría, ya sea mediante el subsidio del precio de los productos de la fábrica significan que todas/os que pagamos impuestos debemos cargar en nuestras espaldas otro gasto más o el aumento del ya peligroso endeudamiento del país. Se necesitan genios para resolver el asunto con el menor daño posible. Yo no soy uno de ellos.

Hay tantas cosas en la coctelera que ya pocos prestan atención al Fundaciones-gate, Jadue-gate (la teleserie sigue en mayo) o al Hermosilla-gate en el que abogado del abogado pide destruir las pruebas, pues al parecer hay demasiado que tapar tanto para la izquierda como para la derecha: se debe frenar quién sabe qué magnitud de escándalo de proporciones acaso incalculables. Pienso en los pobres fiscales y jueces, que se saturarían tanto con semejante cantidad de chanchullos que difícilmente podrán llegar a investigar, juzgar y sentenciar. Encima, las cárceles están saturados.

Mientras escribo estas líneas, llega la noticia de la semana, del mundo: Irán atacando a Israel con centenares de drones. Las primeras noticias (sábado de noche) documentan muchas cosas históricamente insólitas y nunca vistas antes donde dominan tres cosas: el odio cultural, la división de la humanidad y los avances de la tecnología. La primera no es nueva: los enfrentamientos de grupos humano por razones religioso-culturales tienen miles de años en nuestra historia y fueron/son la causa principal de los conflictos. La segunda es bastante más reciente: diría que tiene algo más de cien años y comenzó con la primera guerra mundial. No hay lugar en este pequeño escrito para analizarlo, pero el resultado es aterrador: el mundo de hoy se divide en tres bandos, una división provocada por los mandamases de países y regiones en la que el real deseo de los afectados, la población, poco tiene que ver: la “nuestra” que llamamos “occidental” que incluye a Europa, América, Oceanía y una parte de África y a la que hoy en su intención – no en su cultura – se acopla Japón, Corea del Sur y parcialmente India; la musulmana, dispersa en Asia, África y muchas islas del Pacífico con grandes diferencias dentro del mismo credo; la de Asia Oriental que incluye a China y Corea del Norte cuya característica es una dictadura que se llama comunista pero que nada tiene que ver con el origen de la palabra. La transición entre esos grupos principales lo representa la Rusia Putiniana que, gracias a su actual Zar se dedica a provocar tantos conflictos en sí y sus tantas “asociaciones” que puede llamarse la semilla de la discordia.

Tampoco es lugar esta página para analizar el conflicto Isarel/Palestina, que ahora cobró importancia explosiva. Pero sí debo mencionarlo por ser la tercera cosa: tecnología, ciencia, IA. A ver: Israel SABE que Irán lo va a atacar en cualquier momento. Al realizar el ataque, está preparado para, en pocas horas, destruir el ataque que apenas llega a su propio territorio minúsculo, sino perece sobre el cielo de inmensas zonas fronterizas y en conflicto con Israel. ¡E IRÁN TAMBIÉN LO SABE! Pero igual lo hace, para provocar, no sé cuál Dios sabe qué cosa. Todo está filmado en directo, todo está comentado en el mismo momento de ocurrir, mientras aquella parte del mundo que dispone de televisión o radio lo está contemplando. Al igual que presenciará las consecuencias, la respuesta, la contra-respuesta y las etcéteras. Y las sufrirá.