Natalia Compagnon demanda a Sebastián Dávalos por pensión de alimentos

14 de Diciembre de 2022

La acción judicial busca que el entorno cercano al ex director sociocultural de La Moneda asuma la deuda, lo que incluye a la ex presidenta Michelle Bachelet.

Compartir

Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos Bachelet sumaron un nuevo capítulo en su batalla legal, que incluyó una demanda por pensión de alimentos, la que podría afectar incluso a la ex presidenta Michelle Bachelet.

El matrimonio -que se separó de hecho tras el escándalo por el caso Caval-, enfrenta una disputa luego que María José Cordero, actual pareja del hijo de la ex mandataria, presentara una demanda para que Compagnon y su madre abandonen la casa que ocupan en la comuna de La Reina.

En respuesta a esto, la ex nuera de Bachelet presentó una querella por supuesta simulación de venta, acusando que Dávalos habría vendido la propiedad a su actual pareja sin consultarle por la operación.

“Básicamente, lo que nosotros creemos es que el señor Dávalos no vende, sino que traspasa (la casa) a su actual pareja para efectos de ejercer esta acción de lanzamiento en contra de mi representada“, señaló Ilan Eck, abogado de Compagnon, a CHV Noticias.

Entre los argumentos para la demanda, el representante comentó que si bien el inmueble posee un precio comercial superior a las 17 mil UF, la venta se habría concretado por 8.500 UF, es decir, poco más de la mitad.

“El precio es un indicio que nosotros consideramos eventualmente que podría ser una simulación de contrato, pero básicamente la simulación está determinada con la diferencia que existe entre la voluntad declarada en el contrato respecto la voluntad real que tenían los contratantes”, añadió.

Demanda por alimentos

Natalia Compagnon también inició otra demanda en contra de Sebastián Dávalos, la que apunta a presuntas deudas por el pago de pensión de alimentos.

Según el abogado querellante, el ex director sociocultural de La Moneda no habría pagado la cifra acordada con su ex esposa para la mantención de sus hijos. Por lo mismo se encuentra en riesgo de quedar consignado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

“El señor Dávalos se había comprometido a cancelar lo que dice relación con la educación de los menores, para lo que entregó cheques a los colegios que lamentablemente salieron protestados“, aseguró Ilan Eck.

Además, sostuvo que “en segundo lugar, también se iba a hacer cargo de la salud de los menores, respecto de los cuales -al igual que la educación- tampoco se encuentra al día“.

La acción judicial busca que el entorno de Sebastián Dávalos asuma la deuda, considerando que cientista político actualmente se encuentra en España estudiando un Máster en Comunicación Política. Aquello podría afectar directamente a la ex presidenta Bachelet.