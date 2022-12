El tercero en una semana: investigan un posible nuevo femicidio en los últimos días de 2022

27 de Diciembre de 2022

La PDI trabaja en determinar quién asesinó a Lorena Cárdenas. Antes. un mentiroso en TV y una falsa caída en la ducha fueron antecedentes de dos casos que impactan en el cierre del año.

En tres comunas del país, los últimos días del año han estado marcados por la violencia extrema en contra de tres mujeres. Arica, Coronel y en las últimas horas Calbuco, en la Región de Los Lagos, son las ciudades que han quedado consternadas por la acción, eventualmente, de tres hombres en contra de su pareja.

De acuerdo al registro que lleva el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), hasta este 27 de diciembre son 38 los femicidios confirmados en Chile, cinco menos que en 2021 y 2020.

Lorena Cárdenas: una investigación abierta en Calbuco

Lorena Cárdenas de 22 años podría ser la tercera ciudadana que muere en manos de su pareja durante la última semana y la 39° del listado que maneja el Sernameg. Su cuerpo fue encontrado en medio de unos matorrales de un sitio eriazo con signos de violación y maltrato físico antes de fallecer. La familia confidenció que su causa de muerte fue “asfixia por ahorcamiento”.

“Yo vi cómo quedó mi sobrina. Se ensañaron, fue una cosa atroz, estoy en shock. La vi, porque mi hermano (padre de Cárdenas) quiso verla. Era una cosa dantesca, me va a costar mucho olvidar esas imágenes”, dijo el tío.

Pero no es lo único. El entorno de la víctima acusa a la ex pareja de esta mujer de agredirla constantemente, de ser celópata, de no asistir a los funerales y de aparecer en el domicilio con la noticia de su muerte antes que la propia policía. “Cerca de las 11 de la noche (viernes) le gritó a mi hermano que era Lorena a la que encontraron muerta. ¿Cómo lo sabía? Rompió la puerta de la casa y lo trató de agredir con dos personas más“, agregó este familiar.

Las acusaciones de amigas de la víctima y el núcleo familiar motivaron a la PDI para investigar a la pareja, con quien mantenía una relación desde 2020. “Los detectives continúan la investigación tendiente a determinar la identidad de él o los autores de este hecho, así como el móvil del mismo. Se ha dispuesto la cooperación de diferentes equipos y brigadas de la PDI, así como la participación en pericias de diferentes laboratorios del país”, dijo Enrique Zamora, subprefecto de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt.

Estela Vega: el marido que mintió en la televisión

El Sernameg ya agregó a su lista negra de femicidios a René Jiménez Molina de 53 años como autor de la muerte de Estela Vega Estuardo (57).

“El 21 de diciembre, el esposo de Estela, concurre a una Unidad Policial a colocar una denuncia por presunta desgracia ya que la última comunicación con ella indicaba que estaba comprando regalos en el centro de Coronel y luego iría a la casa de su hermana, donde nunca llegó. Personal de Carabineros realiza pericias y por las incongruencias en el relato del esposo, descubre que este la habría golpeado con un objeto contundente, para luego asfixiarla”, explica el Ministerio.

Según detalló la PDI, Jiménez impactó con un martillo a su esposa para luego asfixiarla. Como parte de su estrategia, tras esconder su cuerpo en un clóset, apareció en televisión pidiendo ayuda de desesperada para encontrarla tras la supuesta desaparición. Su relato no convenció a los detectives y fue así como se descubrió su mentira.

El agresor se encuentra detenido a la espera de la audiencia de formalización que está programada para este martes 27 de diciembre en Coronel, Región del Biobío.

Fabiola Vargas: el psiquiatra que inventó una caída en la ducha

El 22 de diciembre se conoció la muerte de Fabiola Vargas Paullata en Arica. La matrona de 35 años falleció producto de las lesiones que le produjo la golpiza que le propinó Ricardo Yévenes, psiquiatra jefe del Servicio Médico Legal (SML) de esta ciudad, con quien mantenía una relación hace ocho años. El eventual autor quedó en prisión preventiva tras enfrentar a la Justicia durante la jornada del sábado 24 de diciembre.

Entre los detalles del asesinato, amigas de la víctima aseguran que Yévenes realizó un llamado argumentando que la Vargas tuvo una caída en la ducha. Sin embargo, en el centro asistencial se confirmó que sus lesiones no eran propias de un accidente doméstico, sino que de agresiones de terceros.

“Aparentemente, la mujer se negaba a efectuar denuncias respecto a este hecho. Logramos empadronar a diversos vecinos, quienes dieron cuenta de que efectivamente al interior del domicilio se escuchaban gritos y violencia“, aseguraron desde la PDI tras la detención del profesional.