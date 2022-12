Fiscalía formalizará a empresario que viralizó foto íntima del ex senador Jorge Pizarro

27 de Diciembre de 2022

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago informó que el próximo 31 de enero formalizará al empresario Andrés Hites Moscovich por cargos “contra la vida privada y privacidad de las conversaciones”, tras ser acusado de haber tomado y difundido fotografías íntimas del ex senador Jorge Pizarro (DC).

Esto, luego que se conociera en redes sociales una imagen del otrora parlamentario con poca ropa, mientras revisaba su celular en la terraza de un edificio.

Según la acusación del abogado penalista Cristian Bonacic, la fotografía fue tomada cuando estaba en la piscina de una terraza que no puede ser vista del exterior, donde se sacó el traje de baño, “cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera contigua”.

En el testimonio dado a conocer por La Tercera, Jorge Pizarro detalló que “mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Tras dejar la terraza, uno de sus hijos le muestra imágenes publicadas en redes sociales “donde estoy en la reposera de la terraza al interior del departamento con una toalla en mi cintura leyendo mensajes en mi celular, percatándome en forma inmediata que dicha imagen fue tomada esa misma tarde por alguien que se asomó por el muro para mirar al interior del departamento, recordando en ese momento al sujeto que portaba el gorro azul, y que divisé mirando hacia el interior de la terraza”.

En vista de estos hechos, le preguntó al conserje del edificio sobre este individuo, quien le detalló que se trataba de Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, quienes “concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

Junto con ello, el conserje le señaló que uno de los miembros de la familia Hites vestía “un gorro azul y una polera o camisa oscura, coincidiendo con las vestimentas que portaba la persona que sorprendí mirando hacia la terraza donde yo me encontraba, indicándome, además, que el señor Andrés Hites le consultó si quien estaba tomando sol era efectivamente el senador Pizarro, respondiendo el conserje afirmativamente”.