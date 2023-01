Confirman data de muerte de Matías Cuadra y fiscalía no descarta la tesis de un secuestro inicial

12 de Enero de 2023

El cuerpo de Matías Cuadra fue encontrado la madrugada de este jueves en el sector de Laguna Verde, en Valparaíso.

Compartir

Después de dos semanas de incertidumbre y búsqueda incansable, el cuerpo de Matías Cuadra fue encontrado en El Salado Grande, ubicado en el sector Las Gaviotas de Laguna Verde en la Región de Valparaíso.

El caso de la desaparición del joven de 21 años había comenzado a tener importancia nacional después del relato de los familiares de la víctima, quienes desde un principio argumentaron que el porteño había sido secuestrado por cuatro sujetos que lo subieron a la fueza a un automóvil.

Esta teoría está en investigación de parte de las policías, pues durante la mañana de este jueves se confirmó la existencia de intervención de terceros en su muerte. Cristián Canifrou, abogado de la familia, aseguró que el cuerpo presentaba heridas cortopunzantes y contusiones.

“Su auto se encontraba con los vidrios un poco abajo por ambos lados, estaba cerrado con seguro, pero no estaba forzado por ningún lado. Fue en ese momento que como padre me vi en la obligación de ingresar a su computador y tenía el WhatsApp Web abierto, por lo que pude ver que tenía mensajes de las 13:08, que no había respondido, o sea a esa hora el celular desaparece de conexión”, contó el padre de Matías Cuadra al inicio del caso.

La data muerte de Matías Cuadra

Precisamente, tras los primeros peritajes, se estableció que la data de su muerte de Matías Cuadra está fijada entre 7 y 15 días, por lo que no se descarta que haya fallecido el mismo día que se le perdió el rastro. Es decir, el 30 de diciembre pasado.

Al momento del hallazgo del cádaver, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que los documentos ni el teléfono celular de Matías Cuadra estaban en el lugar.

“Se baraja la posibilidad que efectivamente se haya producido un secuestro. Sin embargo, se siguen realizando diligencias para determinar cómo se produce este hecho. También se encuentran pendientes las diligencias para determinar data de fallecimiento y circunstancias en las que ocurrió”, dijo la fiscal Magdalena Castillo.