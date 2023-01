Desde fallos judiciales a acusaciones constitucionales: los últimos hitos de Dominga antes de la votación en el Comité de Ministros

18 de Enero de 2023

Durante los últimos años el proyecto ha sido objeto de un fuerte debate, el que incluso derivó en una acción contra el ex presidente Sebastián Piñera.

Compartir

Este miércoles el Comité de Ministros entregará una decisión clave sobre la continuidad del proyecto minero-portuario Dominga, el que mantiene dividida a la comunidad de La Higuera, en la región de Coquimbo.

La iniciativa, que es fuertemente rechazada por movimientos medioambientales, deberá ser analizada por una mesa compuesta por los ministros Ximena Aguilera (Salud), Nicolás Grau (Economía), Esteban Valenzuela (Agricultura), Diego Pardow (Energía), Marcela Hernando (Minería), y bajo la presidencia de la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

El proyecto es rechazado por el presidente Gabriel Boric, por lo que se proyecta que el comité lo vote en contra. Aun así, la empresa Andes Iron tendrá la posibilidad de recurrir a la justicia para volver a darle vida a su inversión.

Durante los últimos dos años Dominga ha sido objeto de una intensa discusión, la que creció con el avance de algunos hitos, los que incluso implicaron una acusación constitucional.

La aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

En agosto de 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La iniciativa recibió 11 votos a favor y uno en contra, el que vino de parte del ex intendente y actual delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman.

La decisión significó un revés para las organizaciones de pescadores artesanales y medioambientales de la zona, quienes afirman que la instalación de un puerto minero afectaría directamente al Archipiélago de Humboldt, lugar que acoge al 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt -en peligro de extinción- en sus ocho islas, tres de ellas protegidas como reserva nacional.

Ante esto los opositores tenían como alternativa la espera de los recursos presentados ante la Corte Suprema, donde se buscaba el rechazo definitivo del proyecto. Aquello aún se encontraba en trámite en el máximo tribunal.

Pandora Papers y Piñera

El proyecto minero Dominga volvió a ser noticia en octubre de 2021 cuando varios medios internacionales publicaron los llamados Pandora Papers, documentos que abarcaban a cientos de políticos, deportistas y celebridades, que estarían involucrados en diversas operaciones financieras en paraísos fiscales.

En una de las publicaciones se mencionó al entonces presidente Sebastián Piñera, apuntando a su participación en la iniciativa minera. En el detalle, se informó de una operación de compraventa en Islas Vírgenes Británicas.

El ex mandatario abordó el tema y manifestó que “no es cierto que haya una información nueva, esa información está contenida en el proceso y además conocida en la prensa (…) Pero además quiero decir algo muy claro, lo voy a decir en forma muy de fondo, como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés”.

Piñera descartó cualquier conflicto de interés, precisando que “desde el mes de abril del 2009, desde hace 12 años, me desligué totalmente de la administración de las empresas familiares. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”.

Pese a esto, la Fiscalía Nacional anunció una investigación del caso para analizar en detalle las operaciones financieras, buscando determinar la existencia del eventual delito de cohecho.

En lo político, la oposición avanzó en una de sus últimas arremetidas en contra del gobierno de Piñera, ya que presentó su segunda acusación constitucional en contra del mandatario (la primera ocurrió en pleno estallido social en 2019).

El libelo logró ser aprobado en la Cámara de Diputados, en una maratónica sesión recordada por el filibusterismo del diputado Jaime Naranjo (PS), quien entregó un discurso que se extendió por varias horas a la espera de la llegada del entonces congresista Giorgio Jackson (RD), que no podía votar debido a una cuarentena por COVID-19.

Al final, la acusación contra Piñera se terminó cayendo en el Senado.

El fallo de la Corte Suprema

El último gran hito del proyecto Dominga vino de parte de la Corte Suprema, que en mayo de 2022 terminó rechazando los recursos presentados en contra de la minera, dejando la decisión en manos del Comité de Ministros.

El máximo tribunal desestimó así los recursos presentados por comunidades en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta de abril de 2021, que había dado luz verde el desarrollo del proyecto liderado por la empresa Andes Iron, tras revertir un rechazo interpuesto en 2017 durante el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

De esta forma, el futuro de Dominga quedó en manos de los secretarios de Estado del gabinete del presidente Gabriel Boric, quien en su acto de celebración tras ser electo en la segunda vuelta lanzó un “no a Dominga”.