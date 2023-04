Comité de Ministros aprueba proyecto minero Los Bronces Integrado

17 de Abril de 2023

La intención de la firma británica es extender la vida útil del yacimiento hasta 2036, con una inversión de 3.000 millones de dólares.

El Comité de Ministros, liderado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó el proyecto minero Los Bronces Integrado de Angloamerican.

La intención de la firma británica es extender la vida útil del yacimiento hasta 2036, con una inversión de 3.000 millones de dólares, al incorporar una fase subterránea y así alcanzar una producción de más de 150 mil toneladas de cobre.

La instancia estuvo integrada por Maisa Rojas; de Salud, Ximena Aguilera; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Energía, Diego Pardow, y de Minería, Marcela Hernando, además de la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.

Por su parte, Anglo American destacó los criterios de sustentabilidad de la iniciativa: la no afectación de glaciares, el no incorporar más agua fresca a los procesos, emplear plantas de procesamiento ya existentes, la no afectación de la biodiversidad en áreas protegidas, utilizar la capacidad ya autorizada de los depósitos de relaves y estériles ya existentes, y no incurrir en flujos vehiculares adicionales sobre la Ruta G21.

Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, indicó que “tomamos esta aprobación con responsabilidad para seguir avanzando hacia una nueva forma de hacer minería, que se adapta al cambio climático y reduce su huella ambiental. Los Bronces Integrado refleja el profundo proceso de transformación que hemos impulsado en Anglo American y tenemos la convicción de que será un aporte, tanto para Chile como para nuestras comunidades vecinas, ya que traerá beneficios sustantivos para los habitantes de Santiago, aportando a mejorar la calidad del aire y a proteger la biodiversidad del entorno”.

Con la aprobación ambiental de la iniciativa, Anglo American deberá iniciar la tramitación de permisos

sectoriales específicos para el inicio de las obras, al tiempo que pondrá en marcha una serie de compromisos tendientes a mitigar las emisiones de material particulado del proyecto. Entre ellos se cuentan la pavimentación de caminos locales en torno a Los Bronces, la sustitución de buses de combustión por eléctricos, y la instalación de dos nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aire; además del monitoreo y seguimiento de glaciares, y monitoreo continuo de objetos de conservación en los Santuarios de la Naturaleza Yerba Loca y Los Nogales.