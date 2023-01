VIDEO – “Pa tipos como tú…”: Carabineros recurre a Shakira para campaña por Ley No Chat

31 de Enero de 2023

La institución se sumó a la moda y utilizó el tema de la cantante colombiana para explicar la nueva legislación de tránsito.

Carabineros de Chile se sumó a la moda desatada por la colaboración de la cantante colombiana Shakira con el productor argentino Bizarrap, utilizando el reconocido tema en contra de Gerard Piqué para una campaña ciudadana a propósito de la aplicación de la Ley No Chat, que entró en vigencia hace más de un año.

En un video compartido por redes sociales, la institución mostró a un hombre manipulando su teléfono celular mientras conduce, siendo detenido por una uniformada de la sección de Tránsito.

“Clara-mente al conducir no atento a las condiciones del tránsito te arriesgas a que te salpique una multa, exponiéndote tú y a quienes te rodean a un accidente“, señaló el mensaje adjunto de la institución, el que estaba lleno de referencias del hit del verano.

¿Qué es la Ley No Chat?

La Ley No Chat establece la prohibición de la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica. Aquello abarca las llamadas telefónicas, revisión de servicios de mensajerías o correos, ajustes de GPS, etc.

En caso que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres, según las especificaciones que determine el reglamento.

La normativa se aplica para todo tipo de vehículos, en una prohibición que se extiende incluso cuando el automóvil se encuentra detenido con el semáforo en luz roja.

La nueva ley busca disminuir los siniestros viales asociados al uso de aparatos electrónicos en medio de la conducción, los que son considerados como elementos distractores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso del teléfono al momento de conducir incrementa cuatro veces la probabilidad de estar involucrado en un accidente y el comportamiento del conductor es similar a la conducción bajo los efectos del alcohol.