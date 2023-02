Madre de Tomás Bravo acusa burlas de funcionaria a días del inminente cierre de la investigación

28 de Febrero de 2023

La petición de extender los peritajes indignó a Estefanía Gutiérrez, quien se reunirá con el fiscal nacional.

Compartir

El 17 de febrero se cumplieron dos años desde la desaparición y posterior muerte del pequeño Tomás Bravo, después de que su tío abuelo le perdiera el rastro en un sector rural de Caripilún en Arauco, Región del Biobío.

Mientras se mantienen las dudas respecto a cómo falleció y a Jorge Escobar como el único imputado y sospechoso en la causa, el cierre del proceso de investigación es inminente a la espera de los peritajes que se realizaron en España. De hecho, la fiscalía pidió más tiempo; sin embargo, se habría denegado esta solicitud.

En este contexto de incertidumbre, la madre del menor de edad encabezó una marcha en Concepción que se dirigió para manifestar su interés de continuar con los trabajos forenses para determinar qué realmente ocurrió con su hijo. “Ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia, da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho”, dijo en la ocasión Estefanía Gutiérrez.

Posteriormente a su participación en esta caminata hacia el edificio de los tribunales, Gutiérrez profundizó en algunos hechos que, asegura, entregará cuando se reúna con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Madre de “Tomasito” acusa burlas de una funcionaria

“Hace unas horas atrás nos enteramos que la fiscal Marcela Cartagena volvió a solicitar más plazo del que ya ha pedido… No sabemos por cuánto tiempo más, pero es inaceptable que aún con todo el tiempo que ha tenido nos siga manteniendo en espera… Íbamos llegando a fiscalía y personas que estaban en la caravana se dieron cuenta de que una mujer, funcionaria de fiscalía, estaba dentro riéndose de nosotros. Al principio cuando me comentaron pensé que no era verdad, pero luego lo vi con mis propios ojos y así lo vieron todos los que estaban ahí incluso los medios”, expresó.

“La próxima reunión que tendremos con el fiscal nacional le haremos presente esta situación. Tenemos registros grabados. Encuentro súper feo que se estén riendo de las víctimas siendo funcionaria pública, trabajando para tantas personas que pierden día a día a sus familias por causas traumáticas. No creo que está mujer merezca estar sentada en ese lugar, tengo registro y sabemos quién es. La muerte de mi hijo no es para burlarse, nuestro dolor tampoco”, extendió.