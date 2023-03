El mensaje de Bachelet en la previa del 8M: “La igualdad de género es una urgencia”

6 de Marzo de 2023

La ex presidenta participó de un encuentro organizado por CAF y Cepal, donde afirmó que la igualdad plena demorará "décadas" si se mantiene la misma velocidad para los cambios.

La ex presidenta Michelle Bachelet participó este lunes de una conferencia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la que estuvo marcada por un mensaje previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos abordó los desafíos pendientes en materia de igualdad de género ad portas de un nuevo 8M, marcado por las dificultades de las mujeres para acceder a múltiples oportunidades, principalmente en el ámbito económico.

“No es que la igualdad de género sea lo moralmente correcto, sino que es lo inteligente para que cualquier sociedad aproveche el 100 % de sus ciudadanos. Sin participación de las mujeres, no hay capacidad de desarrollo”, expresó Bachelet en su discurso.

En ese sentido, la ex gobernante planteó que “la igualdad de género no es un asunto de una política pública particular, es una urgencia que como países debemos examinar constantemente porque afecta a millones de vida completamente y duramente“.

Lentitud para alcanzar la igualdad de género

En el evento, que se desarrolló en Santiago, la militante PS alertó sobre la lentitud de los cambios que permitan llegar a una igualdad plena entre mujeres y hombres.

De acuerdo a Bachelet, con la velocidad actual se tardarán 130 años para que haya el mismo número de jefes y jefas de Estado en el mundo.

Sobre esto, la ex presidenta reconoció que los temas de género, especialmente en América Latina, han ido quedando en un segundo plano debido a varios factores, entre ellos la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.

“Es un periodo frustrante para la toma de decisiones colectivas. Estamos atrapados entre un presente apremiante y un porvenir que se ve incierto. Los debates están empantanados en la circulación de fake news y de desinformación”, detalló.