Ciberseguridad: ¿Cómo saber si mi empresa está vulnerable?

8 de Marzo de 2023

La ciberseguridad cobra cada vez más importancia. Conoce los factores que te indican las vulnerabilidades de tu empresa que puedes resolver.

Por Publicación patrocinada

Compartir

Desde hace algunos años, la ciberseguridad ha ido cobrando cada vez más importancia, ya que las estrategias ofensivas se vuelven más sofisticadas y aprovechan cualquier vulnerabilidad para filtrar malware, entre otros ciberataques.

Por esta razón son cada vez más las empresas que necesitan servicios de protección de datos y planes de recuperación (DRP). De hecho, durante el 2022 hubo más de 5.000 millones de intentos de ciberataques en Chile, un 138% más respecto al año anterior.

Según un estudio, el costo de las brechas de seguridad subirá hasta 5 millones de billones USD en 2024 alrededor del mundo, por eso tienes que saber si tu empresa tiene vulnerabilidades que abordar y así poder tomar las medidas necesarias.

5 indicadores de que tu empresa tiene problemas de ciberseguridad

Conociendo estos factores podrás asegurarte de estar un paso adelante e identificarlos a tiempo:

1. Falta de protocolos de protección de datos

Un protocolo de protección de datos, es un escrito con los procesos y metodologías que se utilizan para garantizar la seguridad y protección de la información sensible de la empresa. Su ausencia puede facilitar ataques de ransomware, bloqueos de terminales y que haya fugas internas de datos.

Al no haber normas sistematizadas, no está claro, por ejemplo, qué activos de seguridad, como un notebook o un smartphone, pueden llevarse fuera de la empresa y quedar desprotegidos ante un robo o bien no desecharse correctamente, como si un antiguo un disco duro queda legible al ser dado de baja.

2. Ausencia de una solución de Backup

El Backup sirve para tener un respaldo periódico de la información en caso de cualquier emergencia y que así puedas seguir operando con relativa normalidad.

Esto ha demostrado ser efectivo, al evitar que los datos de las organizaciones queden irrecuperables. De hecho, un 96% de empresas que emplean un Backup confiable, idealmente en la nube, pudieron recuperarse de un ataque de ransomware.

3. Falta de auditorías de ciberseguridad

En una auditoría en ciberseguridad se examina el buen funcionamiento de los controles preventivos, de detección y correctivos de tu organización. Además, te ayuda a tener el control de los sistemas que componen la infraestructura de sus TIC.

Al no contar con expertos que realicen pruebas adecuadas, puede que se le reste importancia a un riesgo y/o que no se haga la debida monitorización del ecosistema TI, dejando flancos abiertos a tener una brecha de datos.

4. La falta de un área de ciberseguridad interna

La ausencia de un área de ciberseguridad interna te impide monitorear periódicamente tus datos, encontrar vulnerabilidades para proteger tu entorno TI y poder reaccionar con mayor rapidez frente a una amenaza inminente.

Para eso debes contar con un equipo que posea las habilidades y certificaciones necesarias para el cargo. No tener expertos calificados puede significar más problemas que soluciones y estudios indican que un 50% de los postulantes no tienen la preparación suficiente.

5. Usuarios sin la capacitación adecuada

El usuario es el flanco más vulnerable de una empresa. Al no estar preparados pueden ser víctimas de phishing, ataques de ingeniería social, llevar equipos externos al interior empresa, con riesgo de virus o conectarse a una red de datos pública. Según IBM, un 95% de las brechas de seguridad son causadas por error humano.

¿Cómo hacer frente a las amenazas de ciberseguridad?

Ahora que conoces las vulnerabilidades de tu empresa, te recomendamos implementar un sistema robusto de ciberseguridad que incluya prevención, detección y gestión de las vulnerabilidades, junto con fuertes medidas de protección.

Asegúrate de fortalecer todos estos puntos y así tener un ecosistema sólido de ciberseguridad para tu empresa.