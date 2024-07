Las fallas en los cobros en las Cuenta RUT de BancoEstado y cómo la operación de traspasos a Mambu ha afectado a los clientes

5 de Julio de 2024

La entidad bancaria presentó durante los últimos días problemas en sus operaciones transaccionales, lo que, según explican fuentes del banco a EL DÍNAMO, se debe a la migración de los servicios bancarios a una compañía de software.

BancoEstado durante los últimos días ha presentado una serie de problemas en sus servicios, donde los clientes denunciaron dificultades para realizar pagos, ingresar a la aplicación o hacer giros en cajeros automáticos y en Caja Vecina.

Problemas que cada vez se están haciendo más comunes, puesto que el pasado viernes 28 de junio el sistema también se cayó junto con Banco de Chile, Falabella y Santander.

Dentro de los comentarios que más se repitieron por parte de los usuarios de la entidad bancaria, tenían relación con que les marcaba “error” en las operaciones. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los montos de dinero sí se descontaban de los fondos de los clientes por cada intento que realizaban para efectuar el pago.

Alejandra Bravo, quien tiene un negocio con Caja Vecina, relató a EL DÍNAMO cómo sus clientes se vieron afectados por esta situación. “La más complicada fue una clienta que hizo un giro por $40 mil que no salió reflejado en tres ocasiones, pero a ella se le descontaron $120 mil”, expuso.

Tras ello, Bravo detalló que “tuvimos que esperar hasta el día de ayer para llamar a Caja Vecina, ya que estaban colapsados y no recibían llamadas, y se hizo el reclamo. Hoy me llamó el ejecutivo de Caja Vecina y me dijo que la gran mayoría de los clientes ya están con sus problemas solucionados y hoy debería estar todo repuesto”.

A este caso se le suman muchos más, quienes reportaron e hicieron sus descargos mediante X, quienes denunciaban, en la mayoría de los casos, que dichas transferencias se habían realizado a una cuenta identificada como Batch Mambu.

Batch Mambu: ¿a qué se deben los fallos en los servicios de BancoEstado?

Usuarios que se vieron afectados por los cobros incorrectos, fuentes al interior del BancoEstado y conocedores de la operación bancario de la entidad aseguraron a EL DÍNAMO que la intermitencia del sistema afectó principalmente a las Cuenta RUT que fueron parte del proceso de migración de los servicios financieros a la compañía de software de core bancario, Mambu. En esa línea, afirmaron que mientras se realice esta operación, los problemas podrían ir en aumento.

La entidad bancaria cerró el acuerdo con dicha empresa en 2021, con el fin de modernizar y digitalizar su servicio, el cual es utilizado por 13 millones de clientes.

“Estamos muy entusiasmados de trabajar con Mambu porque se alinea con nuestra visión estratégica de mejorar la experiencia para nuestros clientes y extender nuestros productos y servicios a más chilenos. Es parte clave de nuestro esfuerzo de aportar y apoyar la evolución digital del país”, decía en ese entonces, Eduardo Concha, gerente de Arquitectura Tecnológica & Desarrollos CORE de BancoEstado.

Mientras que Edgardo Torres-Caballero, que en ese entonces era director general de Mambu Latam, expuso: “El impacto de BancoEstado es inmenso y podemos ayudarles a llegar a más personas y aumentar el acceso a productos financieros. Mambu apoya su transformación digital proporcionando la tecnología necesaria”.

Más recientemente, Concha participó junto a un representante de Mambu en un seminario en el que explicaban las razones de la migración de los servicios financieros de los clientes de BancoEstado.

“Efectivamente nosotros nos embarcamos en un proceso de cambio de core, de irnos de una tecnología tradicional a un core en la nube. Es algo que podemos hacer y los resultados los tenemos a la vista. (…) Hemos tenido un trabajo muy, muy satisfactorio”, destacaba el ejecutivo chileno respecto a la agilidad de crear una Cuenta RUT en un par de días utilizando esta plataforma.

Sin embargo, de acuerdo a lo que explican fuentes del banco estatal, la implementación de la plataforma bancaria en la nube ha generado complicaciones a sus propios trabajadores y clientes.

Los trabajadores fueron los primeros en experimentar problemas, debido a que fueron los primeros en migrar al sistema digital de la empresa que tiene su oficina central en Alemania y que también tiene entre sus clientes a Grupo Itaú, BCI, Orange Bank, entre otros.

Hasta el momento, cerca de cinco millones de Cuenta RUT han sido traspasadas al mencionado software. Mientras que las cuentas corrientes de los usuarios aún no han iniciado su migración, lo cual despierta la preocupación dentro de la entidad con respecto a cómo funcionará el servicio financiero en medio de este proceso.

EL DÍNAMO se contactó con BancoEstado para obtener más detalles sobre la implementación de este software y las intermitencias que han registrado en sus servicios de Cuenta RUT. Sin embargo, desde la entidad estatal declinaron referirse al proceso de migración a Mambu y el costo de la contratación de este servicio así como a realizar una declaración pública al respecto.