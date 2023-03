Gobierno y críticas de viuda de cabo Salazar a presidente Boric: “Vamos a ser respetuosos”

14 de Marzo de 2023

Manuel Monsalve reiteró que "el Gobierno siempre va a querer acompañar a la familia y a la institución de Carabineros, pero lo primero que va a hacer es respetar las decisiones de la familia".

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, salió al paso de los cuestionamientos de la viuda del cabo Alex Salazar, quien se mostró en contra de la presencia del presidente Gabriel Boric en el funeral de su esposo, señalando que el Gobierno “lo que va a hacer es respetar las decisiones de la familia”.

Y es que Marly Victoriano Ñiancucheo lanzó duros dardos a La Moneda, declarando a la prensa “yo no confío en este Gobierno y se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia”.

En esta línea, la mujer recalcó “el presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar mandando mensajes, a mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá”.

Ante estas palabras, el subsecretario Monsalve replicó que “yo creo que la situación es -lo dije en la mañana- muy dolorosa, muy triste. Uno entiende, por lo tanto, el dolor de la familia”.

“Entregué las condolencias del Gobierno a la familia y a la institución de Carabineros de Chile. Siempre vamos a estar disponibles para acompañar, pero sobre todo vamos a ser respetuosos”, indicó el subsecretario de Interior.

