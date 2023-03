Viuda de cabo Alex Salazar no quiere recibir a Boric en su funeral: “Yo no confío en el Gobierno”

14 de Marzo de 2023

"Yo no confío en este Gobierno y se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia", agregó.

Marly Victoriano Ñiancucheo, viuda del cabo Alex Salazar, lanzó duras críticas al Gobierno y aseguró que “no recibiría” al presidente Gabriel Boric en el funeral de su esposo.

En declaraciones a la prensa, la mujer acusó que “hoy día el Gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a Carabineros”.

Consultada sobre la situación de Jhoyner Enrique Bonilla Brito, imputado por el homicidio del uniformado y que se encuentra en prisión preventiva, Marly Victoriano espera que “se aplique la pena máxima, que es lo mínimo que pido. Si no es así vamos a seguir apelando y que este tipo cumpla condena acá en Chile, no que lo extraditen y que después vuelva a ingresar y siga haciendo lo mismo”.

Pero la viuda del cabo Salazar no se quedó ahí y cuestionó que los carabineros “tienen que prácticamente esperar a que les disparen para poder defenderse, tienen que esperar que los maten para poder defenderse”.

“El Gobierno, los políticos, el Congreso, todos se han encargado de quitarles las herramientas. Las leyes están congeladas ahí porque están preocupados de su Constitución, de estupideces que no vienen al caso”, disparó.

Junto con ello, Victoriano confidenció que “el presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar mandando mensajes, a mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá”.

En esta línea, se le preguntó a la esposa de Alex Salazar si recibiría a Gabriel Boric en el funeral, dejó en claro que “no lo recibiría, porque no es el momento”.

“El momento era cuando él estaba acá, no ahora que ya no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias, porque eso no me va a devolver a mi esposo, no va a devolverle el padre a mis hijas. Si él quería actuar tenía que haberlo hecho en el momento en que era necesario. Cuando mi marido estuvo con pronóstico grave, estuvo dos días agonizando, tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo, así que yo creo que no”, sentenció.