Murió carabinero que fue atropellado durante control a botillería en Concepción

14 de Marzo de 2023

Jhoyner Bonilla Brito de 22 años es el delincuente venezolano que fue detenido por embestir al cabo primero Álex Salazar Rodríguez.

Minutos después de la cita que sostuvo el general director Ricardo Yáñez con la ministra del Interior Carolina Tohá por el emplazamiento que realizó al Poder Legislativo en el marco del atropello del cabo primero Álex Salazar Rodríguez, la mala noticia llegó a Carabineros desde Concepción. El uniformado no resistió las consecuencias de la embestida y falleció este martes durante la mañana.

El policía había sido impactado por un delincuente venezolano después de una fiscalización desarrollada en una botillería de calle Prat, en la capital de la Región del Biobío. Salazar llegó junto a otro efectivo a este local porque estaba funcionando fuera del horario reglamentario, momento en que comenzaron a ser agredidos con botellas de vidrio y otros objetos contundentes que encontraron los sujetos para enfrentarse al control.

Al momento de intentar reducir a estos sujetos, Jhoyner Bonilla Brito de 22 años subió a su automóvil y decidió atropellar a Salazar. En esa acción, además, chocó a dos vechículos policiales y luego escapó. Sin embargo, fue detenido cuadras más adelante, mientras el carabinero fue trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las heridas.

Esta escena se desató la madrugada del domingo y este martes se confirmó el deceso del cabo oriundo de Cañete. Durante esta misma jornada, el atacante de Salazar, quien mantiene una situación regular en el país, será formalizado.

“La señora del cabo Alexis Salazar me hablaba del miedo que tenían de enfrentar una situación comprometedora. Es una sensación que tienen muchos carabineros y quiero ser enfático: el apoyo político, ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros lo tenemos. Lo que yo sostengo y he planteado es que tienen que existir reglas claras para que el uso de la fuerza este en la ley y no hayan dudas“, había expresado Yáñez respecto al atropello que deja un nuevo mártir en la institución.