Gobierno descarta “perdonazo” a expulsados e insiste en acuerdo con Bolivia por crisis migratoria

16 de Marzo de 2023

La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que la norma de reconducción chilena no genera obligaciones al país vecino.

El Gobierno reiteró este jueves que es necesario alcanzar un acuerdo con Bolivia para abordar la crisis migratoria en la zona norte del país, especialmente con la reconducción de las personas que intentan ingresar de manera irregular al territorio chileno.

Durante su visita a la región de Tarapacá, el presidente Gabriel Boric planteó que el país vecino “no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”.

La declaración del mandatario generó la respuesta inmediata del canciller boliviano Freddy Mamani, quien planteó que “respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”.

Mamani dejó en claro que “el procedimiento de reconducción, al que se refiere el presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

La réplica de la ministra Tohá

En el primer capítulo de la plataforma Gobierno Informa, la ministra Tohá abordó las diferencias con Bolivia sobre la crisis migratoria, confirmando que La Paz no está obligada a cumplir con la reconducción, que es una normativa vigente solo en Chile.

“¿Cómo se resuelve eso? No es con una Ley chilena, porque la Ley chilena no obliga a Bolivia. Se resuelve con acuerdos bilaterales y por eso el trabajo que estamos haciendo es un trabajo diplomático, no solo gubernamental, sino también a través de los parlamentarios con la diplomacia parlamentaria”, dijo.

La secretaria de Estado añadió que “nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como si con Perú. Por tanto, con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por pasos no habilitados y sin cumplir requisitos se les devuelve y reingresan a territorio peruano”.

Tohá habló además sobre la situación de los cerca de 20 mil decretos de expulsión, los que por demoras no se han podido concretar.

“Las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo, en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista espera que, quiero decir, no se acumuló en esta administración”, enfatizó.