El recado de la viuda del cabo Naín al presidente Boric: “Me dijo que me iba a apoyar y no lo hizo”

29 de Marzo de 2023

Dahianna Pereira llegó hasta la Cámara de Diputados para seguir la discusión de la Ley Naín-Retamal, que busca dar mayores herramientas de defensa a Carabineros.

Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín, envió un recado directo al presidente Gabriel Boric en medio de la discusión de la Ley Naín-Retamal, que busca otorgar mayores herramientas de defensa a Carabineros.

La mujer, que sufrió la pérdida de su esposo durante una emboscada realizada en octubre de 2020 en la región de La Araucanía, llegó hasta la Cámara de Diputados junto a Evelyn Decurgez, ex pareja del sargento Carlos Retamal, quien también fue asesinado mientras cumplía funciones policiales.

Pereira acusó a las actuales autoridades de demorar la discusión sobre los proyectos de ley, los que se aceleraron luego de la muerte de la sargento segundo Rita Olivares.

“Cuando estoy acá me dicen que vamos por la ley, pero nada. Llego a Temuco y nada, veo las noticias y hay un carabinero muerto, una carabinera muerta, otro carabinero herido en el hospital. Quiero que se pongan los pantalones y vean lo que está pasando”, expresó.

La viuda del cabo Naín aseguró además que “yo hablé con Boric, el me dijo que me iba a apoyar y no lo hizo“.

Los proyectos fusionados

La intervención de la viuda del cabo Naín y su emplazamiento al presidente Boric le dio un nuevo condimento a una fuerte discusión parlamentaria, centrada en las atribuciones de Carabineros en distintos ámbitos.

Los proyectos Naín y Retamal lograron ser funcionados por la oposición debido a su similitud de objetivos. Pese a ello, ambos tienen sutiles diferencias, ya que el primero aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mientras que el segundo establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

Esta última propuesta provocó división en el oficialismo, ya que Apruebo Dignidad (el bloque FA y PC) planteó que la normativa no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público. De hecho, las diputadas Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes (CS) evalúan enviar la norma al Tribunal Constitucional (TC).

Desde el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), en tanto, apuesta a aprobar el proyecto tal como está. Sus votos, más los de Chile Vamos, el PDG y el Partido Republicano podrían dar luz verde a la iniciativa.