El calvario de joven de La Florida con sus vecinos extranjeros: “¡Años soportando esta mier…!

5 de Abril de 2023

Vicky alegó que “hemos puesto denuncias, hemos hablado con la dueña de la casa, quien arrienda las piezas, y esta gente de verdad que no sabe vivir”.

Una joven residente de La Florida se valió de las redes sociales para denunciar el calvario que lleva viviendo hace dos años con los constantes ruidos molestos y música a todo volumen de sus vecinos venezolanos.

La afectada, identificada como Vicky, expresó en diversos videos en Tik Tok que “esto es un infierno, no se puede decir de otra manera”.

“Vivo con mi tata de 91 años, mi mamá y mi hermana. Hace dos años que vivimos este infierno, llegamos del trabajo o la universidad sin poder descansar”, detalló, mientras de fondo se escuchaba la música de la casa contigua.

“Yo ya no sé qué hacer, recurrí a grabar esto a ver si me ayudan, porque ya estoy enferma, me tienen con un estrés, medicada hasta las patas y he bajado como 20 kilos por puro estrés. Llego a mi casa y lo único que quiero es llorar. De verdad que ya no soporto vivir acá, en mi propia casa. Espero luego salir de esta mierda, porque ya llevo dos años soportando esta mierda”, señaló, al borde del llanto.