Familia de Fernanda Maciel podría pedir la nulidad del juicio contra Felipe Rojas

Al no ser considerado el secuestro como delito en el veredicto, los abogados querellantes tienen dudas respecto a la sentencia que recibirá el autor de los crímenes de la joven y su bebé en gestación.

Durante la mañana de este martes, el 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago hizo público el veredicto contra Felipe Rojas. Los jueces determinaron que el imputado es culpable de la violación y homicidio de Fernanda Maciel en 2018, además de ser responsable del aborto de la bebé que estaba esperando la joven.

De acuerdo a los antecedentes que se conocieron a la salida del Centro de Justicia, el delito de secuestro fue descartado, por lo que ahora hay cierta incertidumbre de la resolución que tomen los jueces frente a la petición de presidio perpetuo calificado que han propuesto desde la Fiscalía Centro Norte y los abogados querellantes que representan a la familia y a la ex pareja de Fernanda Maciel, Luis Petersen. Bajo esa figura, recién después de 40 años el imputado podría optar a algún beneficio.

La sentencia se conocerá el martes 25 de abril a las 13:00 horas. Si bien están conformes por la determinación judicial, los juristas de la familia de la víctima no descartan que puedan comenzar un nuevo proceso dependiendo de la condena. La defensa de Rojas asegura que “no tiene que ver con género” y esperan que sea enviado a la cárcel por los próximos 20 años.

“La familia ha peregrinado por cinco años y el veredicto nos deja conformes. La sentencia, esperamos, que sea apegada a la brutalidad de los delitos. No quiero referirme mucho a la Fiscalía porque hay cosas pendientes, pero el Tribunal se da cuenta de la incongruencia de ella. Hubo una mala investigación y hay cosas en la nebulosa”, dijo Pedro Díaz, abogado de la familia de Maciel.

“Esperemos ahora que esté acorde y sea presidio perpetuo calificado por el homicidio con delito de violación y aborto… Si no se da esta pena única, vamos a pedir la anulación del juicio. Sólo con escuchar el veredicto, podemos pensar que no se nos escuchó todo lo que consideramos, las pruebas ni el secuestro. Por eso debemos esperar los argumentos de la sentencia para comenzar a pensar en ese recurso”, agregó el representante legal.

Rechazan las disculpas de Felipe Rojas

Horas antes de conocer el veredicto, Felipe Rojas se pronunció por primera vez en el juicio. Y lo hizo con frases dirigidas a la familia de Fernanda Maciel y la suya, aunque nunca nombró a la víctima. “Sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella y la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar”, dijo.

Frente a esto, la madre y abuela de las víctimas se refirió a estas palabras del autor de los crímenes. “Es un desgraciado, ni siquiera él se cree lo que dijo. Ni siquiera la nombró. Es una persona con cero empatía y yo creo que ni siquiera está arrepentido de lo que hizo. Podría haber hablado antes. Nunca me miró a la cara, nunca lo hizo. Son cuatro años desde que la encontramos, el primer año la buscamos y él sabía que estaba ahí, riéndose de nosotros”, aseguró Paola Correa.

“Falta la sentencia, ahí podría decir por fin se hizo justicia. Estamos a un paso y no quiero adelantarme a nada. Todavía no, el martes sabremos. He escuchado tantas cosas que esto no me sorprende en realidad… Esta es la lucha de Fernanda y su hija Josefa. Le estoy cumpliendo una promesa que le hice y mi corazón está tranquilo porque ellas podrán descansar en paz”, cerró.