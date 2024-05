Modelo Pionero: Innovador enfoque educativo demuestra que es posible mejorar la educación poniendo al estudiante en el centro

9 de Mayo de 2024

Liceos que incluso presentaban riesgo de cierre por sus resultados, hoy están dentro de los mejores rankeados a nivel nacional. Logro obtenido luego de la implementación del programa Modelo Pionero de Anglo American.

¿Se imaginan a adolescentes liderando proyectos para mejorar sus comunidades con lo aprendido en sus salas de clase? Esto es lo que más de 16.000 estudiantes, pertenecientes a 35 establecimientos públicos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso están experimentando con la implementación del denominado Modelo Pionero, enfoque educativo que busca contribuir a mejorar la educación chilena.

La receta para el éxito no es única, dado que cada establecimiento tiene características propias, no obstante, todos coinciden en la importancia de poner a los estudiantes en el centro del aprendizaje, quienes, junto a sus profesores, utilizan la creatividad y capacidad de innovación para desarrollar soluciones en su entorno.

Desde 2016 a la fecha, son 450 los proyectos que han surgido desde los estudiantes, para ponerlos a disposición de su comunidad y de sus propios vecinos. Un ejemplo es el proyecto Ortesis del SXXI, desarrollado por estudiantes de 2° medio del Liceo América de Los Andes, a partir de la solicitud de Rubén Castro, exalumno del establecimiento, quien padece de diabetes desde 2005 y, a consecuencia del COVID-19, sufrió la amputación de su pie derecho y parte del izquierdo.

“Un vecino me comentó que acá, en el liceo, el profesor Camilo estaba haciendo impresiones 3D, que preguntara si me podían ayudar. Llegué hasta mi exliceo y le conté mi situación al director, quien rápidamente me puso en contacto con el profesor Camilo (Carvajal, docente del establecimiento) y con los jóvenes, quienes inmediatamente comenzaron a pensar soluciones, usando materiales reciclados. Hace un año que tengo y uso mis ortesis y hasta ahora, solo puedo dar las gracias por la posibilidad de recuperar mi movilidad y mi trabajo”, contó Rubén.

El Liceo América, cuyo cierre era inminente el año 2016 producto de su bajo rendimiento académico, fue el primer establecimiento en sumarse a esta revolución educativa, obteniendo su “graduación” como Centro de Innovación el año 2023 con importantes logros: calificación de Excelencia Académica; aumento de su matrícula en un 39,2%; apertura de un nuevo 1° medio durante 2023, y aumento en la tasa de egreso y graduación por sobre la media nacional, entre otros importantes aspectos.

Actualmente, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMMA, es el organismo a cargo de la medición formal del programa. Si bien ésta finalizará en 2025, ya está arrojando resultados.

“Los hallazgos preliminares, contenidos en el segundo informe de avance de la evaluación de impacto de Modelo Pionero, hasta ahora son muy prometedores y sugieren impactos positivos en el aprendizaje académico, con estudiantes mostrando avances en matemáticas, y señales alentadoras en lenguaje”, resumió Javier González, director de SUMMA.

Agregó que “se evidencia un efecto significativo en el puntaje PAES y en las tasas de ingreso a la educación universitaria, sugiriendo una preferencia por este tipo de instituciones de educación superior entre los egresados del programa”.

Un análisis diferenciado por género sugiere que la implementación del Modelo Pionero podría contribuir a disminuir la brecha existente en el mundo STEM (Ciencias, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería, por su sigla en inglés). Por otro lado, se registra una mejora significativa en los puntajes obtenidos en las pruebas de acceso a la educación superior.

En el caso del último SIMCE, por ejemplo, de los 11 establecimientos que llevan más de tres años bajo el enfoque de Modelo Pionero, 7 de ellos mostraron alzas por sobre los 14 puntos en al menos una de las asignaturas evaluadas.

Resultados que también se reflejan en indicadores de convivencia, participación y asistencia, aumentos promedio del 40% en la matrícula, 96% de titulación de alumnos Técnico-Profesionales y 52% de estudiantes ingresando a la educación superior.

“Los resultados obtenidos hasta ahora han sido fruto del trabajo mancomunado de actores públicos y privados, desde autoridades locales, sostenedores, comunidades educativas, entidades implementadoras y nuestros especialistas. Se está trabajando constantemente en actualizar y apoyar a los docentes”, explicó Nicole Cisternas, directora del Modelo Pionero de Anglo American.

Por su parte, Mario Hidalgo, director del Colegio Carmelita Felipe Cortés de Nogales, establecimiento que tiene un 67% de vulnerabilidad, indica que su objetivo es “lograr mejores aprendizajes en todos los estudiantes. Modelo Pionero llegó para movilizarnos y nos invitó a desaprender; cambiar el paradigma de la educación en Chile. Con su apoyo, estamos transformándonos en un Centro de Innovación Educativa”.

Para la directora del Liceo Manuel Rodríguez de Tiltil, Nadine Michea, los resultados dicen relación con el compromiso de la comunidad educativa, en especial de los docentes: “La dedicación y compromiso constante con el desarrollo integral de los estudiantes han sido fundamentales para abordar los objetivos de aprendizaje, adaptando las estrategias de enseñanza a las necesidades específicas de cada estudiante. La combinación de estos factores, junto con la adaptación a nuevas estrategias de enseñanza y gestión, a través de Modelo Pionero, ha impactado directamente en el rendimiento de nuestros estudiantes, señalando áreas clave para nuestro enfoque y mejora continua”.

Recientemente el proyecto “Modelo Pionero: Transformando la educación en el valle de Aconcagua” fue una de las ocho iniciativas seleccionadas, entre más de un centenar que postularon al Fondo Efecto Colectivo, para potenciar ideas innovadoras en materia de educación. Esto permitirá incorporar 6 nuevos establecimientos educacionales de la comuna Panquehue al programa, llegando a un total de 41.

