“No es pertinente ni adecuado”: Emilio Santelices se cuadra con el Gobierno por no adelantar las vacaciones de invierno

14 de Junio de 2023

Tras sostener una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera, el ex secretario de Estado también defendió el uso de mascarilla en los colegios.

El ex ministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, se cuadró con el Gobierno respecto a la decisión de no adelantar las vacaciones de invierno para los escolares a raíz de la alta circulación por los virus respiratorios en el país y sostuvo que una medida de esa naturaleza “no es pertinente ni adecuada”.

A la vez, el ex secretario de Estado defendió el uso de mascarilla en los colegios, tras sostener una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera.

Emilio Santelices dijo que durante su cita con la actual titular de Salud le hizo entrega de varias propuestas para enfrentar el complicado momento que se vive por las enfermedades respiratorias.

En ese sentido, el ex ministro aseveró en 24 Horas que “hubo unanimidad de que no es pertinente ni fundado adelantar las vacaciones“, a pesar de las múltiples solicitudes en ese sentido realizadas por el Colegio de Profesores.

“Tiene consecuencias importantes. Hay niños que van a comer, otros padres no tienen dónde dejarlos. Hay problemas sociales que deben ser enfrentados”, dijo el ex ministro sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones.

Hacer lo que solicita el gremio docente “tiene consecuencias que sufren las familias“, recalcó.

Regreso de las mascarillas

En diálogo con 24 Horas AM, Emilio Santelices explicó que el uso obligatorio de mascarillas en los colegios responde una recomendación recogida por todos los integrantes de la comisión experta.

Valoró “que la medida se haya tomado de inmediato. Hay que entender que debemos actuar sobre la marcha“, recalcó.

“El llamado es a colaborar y a sumarnos. Acá no hay una bala de plata que resolverá los temas, todos debemos aportar y ayudar. La mascarilla evita físicamente las gotas que transmiten virus. Puede dar ayudar en colegios”, manifestó el ex ministro de Salud.

Respecto de por qué la medida se aplica sólo en los colegios y no en otras áreas, Emilio Santelices dijo que “hay que tener puntos de equilibrios, evaluando las ventajas y en el público objetivo más sensible y no generar disconformidad. Así podemos generar adherencia. Esta inspirado en la prudencia”, cerró.