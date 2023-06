Insulza pide declarar Estado de Sitio en el sur: “Las condiciones se están poniendo muy difíciles”

19 de Junio de 2023

Y es que luego que un atentado incendiario destruyera 13 camiones en Paillaco, diversos parlamentarios pidieron declarar Estado de Excepción en la Región de los Ríos, lo que fue rechazado por el Ministerio del Interior.

El senador PS José Miguel Insulza instó a La Monea analizar “seriamente” decretar Estado de Sitio en la Macrozona Sur y así hacer frente a los ataques que se producen constantemente en la zona.

En entrevista con radio Pauta, el miembro de la Comisión de Seguridad Pública declaró que “yo soy muy cuidadoso con esto y lo he pensado mucho, pero realmente hay un momento en que uno tiene que poner orden, porque, si no, la democracia no va a sobrevivir. Y después va a haber otros que, a pretexto de poner orden, van a poner fin a la democracia”.

“Las condiciones se están poniendo muy difíciles”, recalcó el senador Insulza.

El senador José Miguel Insulza reiteró su postura en radio Cooperativa, indicando que “si los grupos armados, como se ha dicho, están dispuestos a ir al diálogo, no seré yo quien lo impida, de ninguna manera, pero mi experiencia me enseña, generalmente, que mientras sientan que están ganando, no van a ir a ningún diálogo”.

Sin embargo, estos dichos fueron rechazados por el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, quien respondió que “el problema que tenemos es más bien de inteligencia; es decir, qué grupos están realizando este tipo de acciones, porque ya van varios atentados en la Región de Los Ríos, pero no sé si esto se arregla con un Estado de Sitio”.

“Prefiero quedarme, más que con la opinión del senador Insulza, personal, que está en su derecho a tener, con las resoluciones que adopte el Ministerio del Interior en coordinación con las policías y, sobre todo, con la información de inteligencia que tenga el Gobierno”, sentenció.