Diputado Miguel Mellado será formalizado por filtrar reunión con presidente Boric: “Nunca he revelado secretos”

29 de Abril de 2024

El parlamentario grabó y filtró a la prensa una reunión secreta donde se discutió la seguridad en la Macrozona Sur el pasado 23 de junio.

La Fiscalía Regional de Valparaíso dio a conocer que formalizará al diputado Miguel Mellado (RN) por el delito de revelación de secreto tras filtrar reunión con el presidente Boric.

La instancia quedó fijada para el próximo martes 7 de mayo a las 08:50 horas, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Pese a que la querella presentada en contra del parlamentario está limitada por su fuero parlamentario, el Ministerio Público informará los hechos al tribunal “sin solicitar medidas cautelares, pero con sospechas fundadas sobre la comisión del delito“. Lo anterior, debido a que el parlamentario admitió haber grabado la reunión para posteriormente filtrarla.

Sobre la audiencia pactada para la próxima semana, en un punto de prensa, Mellado manifestó: “Dije que iba a asumir las consecuencias en la Cámara y con la Fiscalía. Nosotros hemos pedido este cierre, que sea de forma rápida para terminar con esto”.

Agregó, además, que “esa reunión en Cerro Castillo no fue una sesión secreta. Yo nunca he revelado secretos, fue una reunión que pudo haber sido reservada, pero no era ni privada ni secreta”.

“Si la quieren hacer secreta, entonces habría que formalizar a todos los diputados que estuvieron y dieron cuñas de esa sesión”, sentenció.

La filtración de Miguel Mellado en reunión con el presidente Gabriel Boric

El 23 de junio de 2023, Miguel Mellado junto a parlamentarios de La Araucanía, fueron convocados por el presidente Gabriel Boric a Cerro Castillo, en Valparaíso, para abordar la problemática territorial en la Macrozona Sur.

En esta instancia, el parlamentario sostuvo que llegó tarde, por lo cual no fue avisado de la prohibición de grabar. De este modo, especificó que solamente grabó los últimos 10 minutos de la reunión que terminó filtrando a la prensa.

Bajo este contexto, expuso: “Me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos y que no quedaran en el olvido esos compromisos. Por eso lo compartí de buena fe“.

Debido a esta situación, el diputado de Renovación Nacional se autodenunció ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.