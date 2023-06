INE hace un llamado a no seguir difundiendo el video de la agresión a la censista

29 de Junio de 2023

La directora del Instituto Nacional de Estadística contó cómo está la funcionaria a la que encararon dos mujeres que rechazaron la encuesta.

Las imágenes han sido viralizadas y han tenido diversas reacciones. Dos mujeres se burlan y encaran a una trabajadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que fue contratada para realizar el precenso en la antesala del censo 2024.

“Esto no es legal, así que no abran las puertas y díganle ‘no’. Sinvergüenzas, eso es lo que son, gobierno ladrón. ¿Cuánto les están pagando?”… Ya sé, lo están haciendo por amor al arte. Sigan robando no más, Gobierno ladrón”, le dicen estas vecinas a la funcionaria de este organismo, quien no pudo cumplir con su labor.

El video apareció en paralelo a las informaciones falsas sobre la encuesta que se realizará el próximo año. Yerka Araceli Muñoz ha reproducido en redes sociales un supuesto acuerdo entre el presidente Gabriel Boric y Venezuela para entregar viviendas a sus adherentes. Su cuenta de TikTok fue cerrada por acusar de delitos al alcalde de Pucón, pero asegura que insistirá al poseer más de 1.200 perfiles.

“Se está preparando el censo de 2024, para lo cual estamos realizando una prueba censal, además de un precenso en 80 comunas a nivel nacional. Esta información es tratada bajo la más absoluta reserva y está protegida por el secreto estadístico”, explicaron desde el INE.

El llamado del INE

“Si alguien está en el ejercicio de sus labores, uno sabe que puede encontrarse algo así, pero no a ese nivel de agresión. Ella está bien, pero impactada“, expresó Daniela Moraga, directora nacional (s) del Instituto Nacional de Estadísticas.

Es violento e impactante, lo ideal es agradecer la empatía de la ciudadanía. La mayoría ha solidarizado, pero sólo quiero pedir que el video deje de viralizarse. Nuestra encuestadora se ve expuesta con su imagen”, agregó la autoridad del INE.

“Nos parece del todo condenable y tienen que tomarse medidas“, adelantó Moraga en TVN respecto a las acciones legales que se presentarán en contra de las mujeres que agredieron y protagonizaron este video.