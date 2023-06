Lo que se sabe de la misteriosa desaparición en Lampa de una joven de 28 años

30 de Junio de 2023

El pasado 19 de junio se reportó la desaparición de Aline San Martín, quien el día anterior salió de su casa sin avisarle a nadie.

Más de 10 días se cumplieron desde la desaparición de la joven Aline San Martín, de 28 años, mientras la desesperación e incertidumbre angustian a su familia en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo revelado por la madre, Daniela Espinoza, su hija salió de su casa el pasado domingo 18 de junio. Y lo hizo sin avisar ni señalar a dónde se dirigía.

La mujer contó que ese día su hija abandonó el hogar sin que ella se percatara y recién se dio cuenta que no estaba cuando fue a buscarla a su dormitorio.

“Fui a verla a su dormitorio y no la encontré. Esperé todo el día, pensé que salió temprano, pero jamás me imaginé que no había llegado“, dijo en una entrevista con CHV Noticias.

Tarjeta bancaria

Daniela Espinoza reveló que en cierto momento se dio cuenta de que lo único que faltaba en la casa era una tarjeta bancaria a su nombre.

“Revisé de inmediato mi estado de cuenta y me di cuenta de los movimientos que hizo. Hubo una compra en un minimarket, dentro de Valle Grande, hubo otra compra en un negocio local, dentro de Valle Grande también”, contó la mujer.

Al seguir cotejando los gastos en su estado de cuenta, comprobó que la tarjeta también se empleó para realizar una compra en un supermercado en Quilicura al día siguiente, cuando además se registraron pagos en un centro comercial de Quilín, en la comuna de Macul.

Consternados por la desaparición

Fue el lunes 19, cuando llevaba un día sin saber nada de ella, que Daniela Espinoza dio a conocer la desaparición de su hija Aline e interpuso la denuncia por presunta desgracia. El caso está siendo investigado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Toda la familia está consternada”, admitió la mamá de Aline San Martín, quien dijo que ha estado “imaginándomela en la calle, sin comer. Horrible“.

“Me paso mil rollos, pensando que tal vez alguien la tiene, que le pidió el número de la tarjeta y esa persona está comprando, y ella está encerrada en alguna parte“, reconoció con angustia.

“Quien esté con ella, que por favor se comunique conmigo. Si no quiere ser involucrado, no importa, que lo haga de manera anónima“, fue el dramático llamado que realizó la madre de Aline San Martín.

La joven desaparecida tiene el pelo color castaño, mide un metro y 50 centímetros y es de contextura delgada. La última vez que se la vio vestía un abrigo gris claro, jeans azules y zapatillas rojas.