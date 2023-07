La senadora Fabiola Campillai cumplirá nuevas funciones en el Congreso Nacional

13 de Julio de 2023

La parlamentaria declaró emocionada por la confianza que le entregaron sus pares en Valparaíso.

La senadora Fabiola Campillai asumió nuevas funciones en el Congreso Nacional. La activista social de 40 años fue designada durante la mañana de este jueves como la nueva presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado.

Desde que fue elegida en el cargo, la legisladora ha participado, además de la que presidirá, de las comisiones permanentes de Derechos Humanos; de Nacionalidad y Ciudadanía; y de Familia, Adulto Mayor, Infancia, Adolescencia y Discapacidad.

La mesa que encabeza desde esta jornada la completan Carmen Gloria Aravena (IND), Luz Ebensperger (UDI), Iván Flores (DC) y José Miguel Insulza (PS).

Las reacciones de Campillai

“Quiero expresar mi agradecimiento a las senadoras y senadores miembros de la Comisión de Ética y Transparencia por haberme elegido como presidenta de esta instancia”, comentó la senadora Fabiola Campillai tras su nombramiento en la Cámara Alta.

Mi elección no solo representa un logro personal, sino también un hito significativo en el camino hacia la inclusión y la diversidad. Me enorgullece que el Senado valore la capacidad y la dedicación por encima de cualquier limitación física”, expresó.

“Destaco un aspecto especial que me llena de emoción y gratitud. A pesar de enfrentar una discapacidad, mis pares han depositado su confianza en mí para liderar esta comisión. Me siento agradecida por su apoyo y darme la oportunidad de demostrar que la discapacidad no es una barrera para el correcto desempeño de mi rol como parlamentaria”, agregó la senadora.