Senadora Fabiola Campillai celebra desafuero de Cordero: “Nadie está por encima de la justicia”

8 de Junio de 2023

Por contrapartida, la diputada RN Camila Flores salió en defensa de Cordero.

La senadora Fabiola Campillai (IND) celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar a la diputada María Luisa Cordero, tras la presentación de la querella por injurias en su contra.

Y es que la parlamentaria de oposición señaló en su programa de radio en El Conquistador que “la señora Campillai, que se descubrió que ve… ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega… Tiene un ojo que le funciona”.

Tras conocer la postura de la Justicia, la senadora Campillai declaró que “estoy tranquila y valoro el fallo de la Corte de Apelaciones. Esto confirma que nadie está por encima de la justicia y que en Chile se violaron gravemente los derechos humanos”.

En esta línea, la legisladora hizo un llamado a respetar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, agregando que “hemos sufrido mucho y hemos luchado por justicia. No puede ser que haya palabras de negacionismo y odio hacia nosotros”.

Diputados RN defienden a María Luisa Cordero

Por su parte, desde Renovación Nacional lamentaron el desafuero de María Luisa Cordero que es parte de su bancada de diputados.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada, expresó que “si bien nosotros no compartimos los dichos de la doctora Cordero en contra de la senadora Campillai, también tenemos claro que sus dichos no dan para poder llevar adelante un desafuero alterando las mayorías democráticas y también las votaciones internas del Congreso”.

En tanto, Camila Flores planteó que si María Luisa Cordero mantiene sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai, “por algo debe ser”.

“A mí no me corresponde venir a cuestionar las palabras de la doctora. Tampoco me corresponde cuestionar, alguna persona que se pueda sentir afectada por los dichos de algún diputado”, argumentó, agregando que “nosotros no podemos dejar a uno de nuestros pares solo, en una situación difícil como la que está enfrentando la doctora Cordero. Si ella mantiene sus dichos, por algo debe ser”.