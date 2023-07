Caso Convenios: fundación de Michelle Bachelet se defiende tras el inicio de investigación de la Fiscalía

14 de Julio de 2023

Horizonte Ciudadano está en la mira de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la entrega de $379 millones de parte del Gobierno Regional del Biobío.

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la tarde de este jueves la apertura de un proceso investigativo por supuestas irregularidades en la cesión de $379 millones del Gobierno Regional (GORE) penquista a la Fundación Horizonte Ciudadano (FHC), que el 2 de agosto de 2018 fundó la ex presidenta Michelle Bachelet, en el marco del denominado Caso Convenios.

La Organización no Gubernamental (ONG) ligada a la ex mandataria quedó bajo la mira del Ministerio Público tras el anuncio que realizaron desde Concepción por el proceso que afecta al proyecto “Niños, niñas y adolescentes: voces del Bíobío para vivir sin violencia”. Actualmente está presidida por Pedro Güell, su director ejecutivo Eolo Díaz-Tendero y entre sus directores está la ex ministra Ana Lya Uriarte.

Este caso se suma a una serie de denuncias y peritajes en nueve ministerios y gobiernos regionales que forman parte Caso Convenios, que ahora salpicó a la fundación ligada a la ex presidente Michelle Bachelet. En el Biobío, esta institución que trabaja en temas como medioambiente, infancia y descentralización es liderada por una amiga de la ex gobernante, María Estela Ortiz.

“Se iniciaron dos investigaciones de oficio por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos del Gobierno Regional. Una está relacionada con la Fundación En Ti y la otra con Horizonte Ciudadano. Ambas causas están a cargo de la Unidad de Alta Complejidad” confirmó la Fiscalía del Biobío tras la alerta que dio la UDI más temprano.

“Estamos viendo la posibilidad de ampliar la querella a todo este tipo de organismos que tenían por finalidad final contratarse entre ellos mismos, porque lo que estamos viendo aquí en el caso de la fundación de personas relacionadas a la ex presidenta Bachelet era que, prácticamente, la totalidad de los recursos, millonarios, iban destinados a contratarse entre ellos mismos. Esa situación no puede ser”, expresó el diputado Juan Antonio Coloma.

La respuesta de Horizonte Ciudadano

Desde la Fundación Horizonte Ciudadano emitieron un comunicado a raíz del proceso investigativo que inició la Fiscalía este jueves.

En el documento explicaron que “a lo largo de este tiempo, la fundación ha operado siguiendo los más altos estándares de transparencia en todos sus procesos. Es auditada por empresas externas, de forma anual y al cierre de proyectos, cumpliendo con las normas de auditoría generalmente aceptadas tanto en Chile como a nivel internacional”.

“Con respecto a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Biobío, la Fundación manifiesta su disposición a proporcionar todos los antecedentes de manera transparente e inmediata”, confirmaron.

“Esto se debe a que todo está en orden y se encuentra en completa regularidad. El proyecto ha seguido todos los procedimientos regulares establecidos. Comenzó su postulación al programa de FNDR el 12 de julio y cuenta con la recomendación técnica emitida el 15 de septiembre de 2022 por la Unidad de Programas de la División de Presupuesto e Inversión Regional… Fue aprobado por el contralor general de la República con fecha del 2 de diciembre de 2022, cumpliendo con todos los procedimientos administrativos correspondientes”, cerraron.