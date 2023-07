Caso Convenios: ex seremi acusa presiones para firmar tratos directos y desde Mideso responden

13 de Julio de 2023

La denuncia fue realizada por Patricia Hidalgo, ex seremi metropolitana de Desarrollo Social que renunció al cargo hace ocho meses.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y el ministro Giorgio Jackson enfrentan una nueva controversia en el Caso Convenios después de la denuncia que realizó Patricia Hidalgo, ex seremi de la cartera en la Región Metropolitana.

La ex autoridad acusó presiones para firmar una serie de millonarios convenios con fundaciones que destinan sus labores en recintos para recibir a personas que no tienen domicilio.

“Me dijeron hay que firmar estos tratos directos. ¡Qué!, le digo yo. ¿Y por cuáles montos?. Cada convenio era para albergues para personas en situación de calle. Cada uno superaba los 100 millones de pesos, $200 millones, por ahí”, reveló la ex secretaria regional en el podcast La Entrevista con Nicole Rodríguez.

“Le digo a la gente del gabinete que no voy a firmar y que avisen que yo no firmaré. Me llama quien era la jefa de división, también de Revolución Democrática (RD). Y se lo hice saber a la subsecretaria, a la ministra en su oportunidad (Jeannette Vega), al fiscal del Ministerio porque descubrí lo que se está descubriendo”, agregó.

Hidalgo, quien dejó de ser seremi en diciembre del año pasado, asegura que tras la salida de Vega nuevamente entra en conflicto con la cartera de Giorgio Jackson después de firmar esos convenios.

En su minuto, ella acusó que fue removida después de recibir para aprobar proyectos ligados al medioambiente, mientras que el ministerio sostuvo que ella se desentendió de una grave denuncia de violación a una menor de edad en un local donde se atendían a personas en situación de calle.

La respuesta desde el Mideso

Desde Desarrollo Social y el entorno del ministro Giorgio Jackson, dos funcionarios afirmaron a El DÍNAMO que los secretarios regionales son los responsables de aprobar o rechazar un eventual contrato con las ONG que buscan financiamiento, por lo que “descartamos presiones”.

Igualmente, aseguran que el ministro está evaluando cuándo y en qué circunstancia hablar públicamente, pues a esta denuncia se suma el supuesto diálogo que mantuvo con el conductor de Sin Filtro, Gonzalo Feito, a quien le habría solicitado no hablar de su familia en un canal de cable.

El oficialismo se divide y la Contraloría tomará el caso

Frente a esta nueva denuncia, desde el Partido de la Gente (PDG) anunciaron que presentarán un oficio en la Contraloría General de la República para que pueda establecer realmente si es verídico o no la versión de Patricia Hidalgo, a ocho meses de dejar el cargo de seremi metropolitana de Desarrollo Social.

Este recurso se podría sumar a la investigación que ya se realiza en la cartera que administra el fundador de Revolución Democrática por un contrato con la fundación Creseres en Angol.

Este miércoles dos casas fueron allanadas, una de ellas pertenece a la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra. La autoridad se desligó del problema aduciendo que “hay supuestos de que yo sería la dueña de la fundación solo porque en la casa (que es sede) es mi vecina”.

En paralelo, el oficialismo se divide por estas diligencias. “Me parece horrible, creo que esta es una mala práctica que demuestra que no viene sólo desde estos últimos meses, sino que viene desde el principio, desde la instalación (del Gobierno)”, aseguró el senador Juan Luis Castro (PS).

“Patricia Hidalgo busca pantalla y publicidad haciendo denuncias que no presentó en su momento, entonces parece un poco oportunista”, expresó la diputada Mercedes Bulnes (Ind.-Frente Amplio).

“Cuando alguien tiene algún antecedente, algún elemento en el cual tenga la convicción que puede implicar vulneración a los resguardos de los recursos públicos o que puede ser constitutivo de delito tiene que presentarlo en las instancias correspondientes para implementar las medidas que corresponden”, dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.