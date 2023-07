Maite Orsini acusa que su expulsión de Bomberos fue “ilegal y arbitraria” y pide su reincorporación

26 de Julio de 2023

Maite Orsini presentó un recurso ante el tribunal de alzada, acusando que su expulsión se debió "a un mero capricho".

La diputada RD Maite Orsini recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la decisión del Cuerpo de Bomberos de darla de baja de la institución por sus inasistencias y buscar su reincorpación.

Esto, luego que la Octava Compañía de Bomberos decretara el pasado 6 de julio su salida por al menos seis meses, por sus constantes ausencias al servicio.

La institución decretó su salida tras sumar “90 días seguidos sin ninguna clase de asistencia ni licencia previa, no presentarse a citación de capitanía, y anteponer la profesión sobre la calidad de bombero”.

Ante esto, según detalló LUN, Maite Orsini presentó un recurso ante el tribunal de alzada, acusando que su expulsión se debió “a un mero capricho”.

“(La sanción) adolece de vicios de ilegalidad y arbitrariedad. Fue ejecutada sin el respeto de las normas constitucionales, legales e internas, resultando en un mero capricho de la institución”, agregó la defensa de la parlamentaria.

La diputada Orsini sostuvo que “se realizó una reunión a la que no fui convocada, y respecto de la cual no pude excusar mi inasistencia de haber tenido alguna otra obligación constitucional o legal y evidentemente no pude presentar mis descargos y defensas”.