“Si quieren pruebas, yo las tengo”: Daniela Aránguiz respondió sin filtro a comunicado de Maite Orsini

Daniela Aránguiz se sintió aludida tras el comunicado de Maite Orsini, por lo que no tuvo problemas a la hora de responder.

Este miércoles, la diputada Maite Orsini publicó un comunicado en sus redes sociales donde acusó a los medios de exponer información falsa. En su declaración, hizo alusión a las múltiples veces que Daniela Aránguiz la mencionó en distintos programas de espectáculo.

La abogada expuso la situación en una historia de Instagram, donde aseguró que “han sido demasiados meses en los que he permitido que distintos medios publiquen información falsa sobre mi vida privada. Falsos regalos costosos, falsos viajes, falsos compañeros de departamento, sin pruebas”.

“Dejo el WhatsApp de mi equipo para que por favor hagan un mínimo trabajo de reporteo y pregunten a la fuente antes de publicar. Acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada y difunden mentiras a diestra y siniestra con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales”, afirmó la diputada.

“Yo no puedo estar desmintiendo cada mentira que se difunde, porque ese NO es mi trabajo, ni mi interés. Les pido por favor un poco más rigurosidad”, cerró Maite Orsini en el texto.

La respuesta de Daniela Aránguiz a Maite Orsini

Quien no se quedó de brazos cruzados, tras sentirse aludida, fue Daniela Aránguiz, luego de que hace unas semanas se refiriera a Maite Orsini en el programa Podemos Hablar. Por lo mismo, no tuvo filtro alguno a la hora de respoder al comunicado de la diputada.

“¿Ahora quieren jugar? ¿Quieren pruebas? Empezó la cuarta temporada de esta teleserie, por aquí, no por Netflix, jajaja”, partió diciendo en un video la panelista de Zona de Estrellas.

“Me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso”, agregó la ex esposa de Jorge Valdivia.

Pero la respuesta de Daniela Aránguiz a Maite Orsini fue más allá, ya que aclaró que “así que yo vivo de mi vida privada… ¡sí! Y lo voy a seguir haciendo, porque lamentablemente mi ex marido se gasta la plata de mis hijos invitándote a viajar a ti y si quieren pruebas, yo las tengo”.

Por último, la ex Mekano sostuvo que “prefiero mil veces vivir de mi vida privada que vivir de la plata de la gente que te paga el sueldo y tú no te lo mereces”.