Por qué Maipú clausuró circo ubicado en terreno del dueño del Espacio Don Óscar

30 de Julio de 2023

La medida fue aplicada la tarde del viernes, a media hora de una función, cuando unas 100 personas esperaban en la fila.

Compartir

La Municipalidad de Maipú, junto a Carabineros, clausuró un circo instalado en un terreno que es de propiedad del mismo dueño del polémico Espacio Don Óscar.

El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando ya habían al menos 100 personas en la fila y a media hora de iniciar una función.

Según se explicó, los motivos que llevaron a tomar esta medida fue que no habría contado con un documento notarial que acreditara el contrato legal de arriendo entre el circo y el dueño del terreno.

La clausura de este circo instalado en el terreno del dueño del Espacio Don Óscar funciona desde julio e incluso, asistentes aseguraron que la misma Municipalidad de Maipú regaló entradas en su momento.

Uno de los representantes del circo Mundo Mágico declaró que “vienen con un decreto municipal porque, según ellos, no estaban al día los papeles en renta“.

“Nosotros partimos aquí a principios de julio, hemos estado haciendo el papeleo, pero la municipalidad no nos dan el pase en renta, porque falta documentación según ellos”, criticó.

Otra de las encargadas aseveró que “faltaba este papel notarial, yo lo hice con don Pedro Acevedo, los fui a dejar al municipio y me recibieron y me dijeron que no estaba la encargada y que no tenía la hora para atenderme. Yo le dije bueno, a mí me corresponde dejar la documentación, porque yo quiero trabajar bien“.

Pedro Acevedo, dueño del terreno donde se ubicaba el circo, cuestionó el actuar de las autoridades municipales.

“Es impresentable el actuar del alcalde, dejando a personas y a niños sin un espectáculo familiar en sus vacaciones de invierno, no otorgando el permiso”, expuso.

“La actual persecución que ha tenido con el Espacio y mi persona transgrede cualquier normativa humana“, cerró, según lo informado por CHV Noticias.