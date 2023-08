Caso Lencería: qué dijo Sebastián Polanco tras comparecer como imputado ante la Fiscalía

18 de Agosto de 2023

La ex pareja de Camila Polizzi aseguró que los fondos entregados por el GORE se usaron en "capacitaciones y talleres" y apuntó contra Matías Godoy.

El coordinador del proyecto entre el Gobierno Regional (GORE) del Biobío y la Fundación En Ti en el sector Barrio Norte de Concepción, Sebastián Polanco, conversó por primera con la prensa tras acudir a la Fiscalía, en el marco de la investigación del Caso Lencería.

A la salida del recinto, la ex pareja de Camila Polizzi enfatizó que “no soy ningún delincuente“, mientras que su abogado confirmó que su cliente se acogió a su derecho de guardar silencio.

“Queremos, dar respuesta y yo, por lo menos, estoy dispuesto a colaborar, pero no sé cómo colaborar, si la carpeta es secreta. Ese es un antecedente, es bien difícil en ese sentido”, señaló.

En su encuentro con la prensa al salir de la Fiscalía, Polanco sí entregó declaraciones y aseguró que “el trabajo se realizó”.

“Aquí hay algo que sucedió el último mes, cuando cerraba el proyecto, y producto de las lluvias los hitos de cierre se iban a aplazar. Esto se conversa con Matías (Godoy) y se va, arranca con todo. Eso es lo que puedo decir“, manifestó.

Frente a la pregunta respectó a en qué se emplearon los fondos entregados por el GORE del Biobío, Sebastián Polanco respondió que en “capacitaciones, talleres” y reiteró: “Obvio que se hicieron. Participaron todos los vecinos“, aseveró.

Gente poderosa

En la ocasión, cuestionó “las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno Regional hacia con nosotros“, puesto que “nos tratan de delincuentes. Me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente“, recalcó la ex pareja de Camila Polizzi.

“Yo estoy tranquilo, pero también hay una situación de nerviosismo, porque hay gente poderosa que te trata de delincuente. Instituciones. Cuando una institución te trata como un delincuente es bien fome, extraño”, dijo a continuación.

Tanto Sebastián Polanco como Camila Polizzi y Matías Godoy son investigados por el Ministerio Público en el marco del Caso Lencería.

Se trata de una de las aristas del Caso Convenios, y las pericias se centran en el convenio que suscribieron el GORE del Biobío y la Fundación En Tí, una entidad que Camila Polizzi arrendó para ese fin.

El GORE le entregó 250 millones de pesos a la fundación para el mejoramiento del barrio norte de Concepción. Sin embargo, se supo que al menos parte de del dinero se gastó en restaurantes, ropa de marca e incluso lencería.