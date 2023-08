Caso Lencería: “¿Cuánto te cobra un colombiano?” Los audios de Polizzi y ex seremi en que acusa sicariato

3 de Agosto de 2023

Luego de la denuncia que presentó la ex candidata a alcaldesa de Concepción se filtró una conversación privada que entrampa aún más la trama.

Camila Polizzi se ha transformado en una de las protagonistas más mediáticas del Caso Convenios. La ex candidata a alcaldesa de Concepción es acusada de desviar fondos hacia una sociedad recién comprada por su pareja, después de recibir $250 millones a través de la Fundación En Ti para, supuestamente, ser utilizados en un proyecto de “capacitación e identidad patrimonial” en los barrios penquistas.

En las rendiciones de estos montos, que sólo llega a los $93 millones, quedaron en evidencia una serie de adquisiciones que nada tienen que ver con la finalidad de la cesión de dineros y le han dado una particular denominación a esta arista. El detalle de estas boletas del retail evidencian la compra de lencería y otros productos.

En la causa, la ex modelo fue acusada de intentar silenciar al dueño de esta Organización No Gubernamental (ONG), Gerardo Silva. De hecho, se filtraron audios donde ella le dice “aquí usted tiene que estar tranquilo… Si van allá a tocarle la puerta, a preguntarle si usted puede o quiere declarar, usted sabe que puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto. ¿Cierto?… Si llegaran, usted tiene que saber que puede guardar silencio, ¿me entiende?”.

Polizzi niega este propósito y, de hecho, presentó una denuncia en la Fiscalía del Biobío donde acusa intenciones de sicariato del ex seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco. “¿Cuánto te cobra un colombiano? Él es muy insistente en instarme a denunciar, nombra personas específicas y comienza a intimidarme”, dice parte de la denuncia de la ex aspirante a la Cámara de Diputados por la zona.

La filtración de los audios de Polizzi y Vivanco

Esta frase y lo que denuncia Camila Polizzi en medio de esta polémica por la cesión de esos $250 millones desde el Gobierno Regional (GORE) se puede confirmar en la conversación privada que reveló el medio penquista Sabes.

Si bien el ex funcionario ha asegurado que “en ningún caso la amenacé a ella y no he amenazado en mi vida a nadie de ninguna forma terrible“, este nuevo capítulo del Caso Lencería se extiende con la reproducción de estos audios.

“Estamos hablando de $50 mil millones, ¿cuánto cobra un colombiano?”, afirma Vivanco. “Están pidiendo que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos”, respondió Polizzi.

“Si te dicen que tienes que hacerlo rápido, rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer todas las hueás que tengas que hacer, y ojalá llegar a tal punto de la entrega que sea irrelevante, y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te quedes… o sea que ya, entre viva o muerta”, replicó Vivanco.