Motorista acusa a arquero de Colo Colo de no hacerse cargo de daños tras choque

Ante este episodio, Brayan Cortés no ha querido referirse a la situación, en un año donde fue víctima de un asalto en Calera de Tango en julio pasado.

Un motorista acusó al arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, de protagonizar un accidente de tránsito y no hacerse cargo de los daños provocados.

Esto, luego que Darlinz Gaete expresara a TVN que el pasado 17 de agosto el futbolista la impactó en la intersección de Avenida Calera de Tango con San José de Nos.

Producto de esta situación, la mujer habría resultado con heridas leves, mientras aseguró que Brayan Cortés la acompañó hasta la llegada de la ambulancia, mientras le señalaba que se haría cargo de los daños.

“Me dijo que estaba al tanto del presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos. El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos”, declaró Gaete en TVN.

