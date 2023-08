El cuestionado desaire de Borghi a Matías Fernández: descartó asistir a su despedida

23 de Agosto de 2023

Claudio Borghi reconoció que ni siquiera quiso responder el mensaje que le envió Matías Fernández para ser parte de su último partido como jugador profesional.

Claudio Borghi sumó un nuevo capítulo a su ya bullada relación de amor-odio con el hincha de Colo Colo, luego que señalara que no asistirá a la despedida de Matías Fernández, uno de los últimos ídolos de los albos, a pesar de ser invitado por el 14 de los blancos.

En el programa TST de TNT Sports, donde Borghi es panelista, el ex DT de la Selección Chilena confesó que Fernández lo invitó a su partido de despedida, que se desarrollará a estadio lleno en el Monumental el próximo 14 de octubre.

“Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, indicó Borghi.

“Ahora que me invitó a su despedida, ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió, ‘profe, lo quiero invitar, gracias’. No tengo mucha relación con él”, agregó el ahora comentarista.

Estas palabras terminaron por poner fin a la relación de Borghi con el hincha albo, el cual constantemente cuestiona las palabras del comentarista en contra de Colo Colo y en especial de Maximiliano Falcón.

Con los años la distancia suele hacer que las relaciones personales se puedan desgastar. Pero lo del Bichi Borghi lo encuentro ultimo de ordinario.



No solamente dijo que NO va a estar en la despedida de Matías. El Mati le mandó un mensaje pidiendole que vaya y ni le respondió… — Hanti (@Hanti09) August 23, 2023

Cuando a Borghi no lo quisieron saludar, mandó a leer al plantel sobre sus logros en CC. Bueno, la mitad de sus logros como DT en el club los consiguió gracias a Matías Ariel, si no quiso realizar un mínimo gesto al 14 y no vas a ir, por último te quedabas callado.. https://t.co/9eW3BSq7e3 August 23, 2023

Lo poco de cariño que me quedaba por el Bichi Borghi terminó por desaparecer después de hacerle la desconocida al Mati



AL MATI FERNÁNDEZ PO WEON 🤬 — R CamposSilva (@RCSC_27) August 23, 2023

Si esto es cierto yo olvido por completo a Borghi. El poco cariño que queda del 2006, lo echa a la basura si ignora a Mat14s, a MAT14s!!!! https://t.co/AgzcgB6ZlW — Lucas Figueroa Welch (@lucas_fiwelch) August 23, 2023

Borghi ql después anda llorando que nadie lo saluda del equipo… Weon, le hizo la desconocida a Mat14s, un Weon que nadie en su sano juicio puede odiar… Lo invita a su despedida gentilmente y el gordo reql le dice que no va a ir, último de rasca August 23, 2023