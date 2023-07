Así fue el violento robo que sufrió el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés

27 de Julio de 2023

El arquero de Colo Colo fue abordado por seis sujetos, quienes lo amenazaron con armas de fuego para quitarle su auto.

Compartir

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, sufrió un violento robo durante la noche de este miércoles en la comuna de Calera de Tango, en la Región Metropolitana.

Según la información proporcionada por las autoridades, el futbolista fue abordado por seis delincuentes en una bencinera, quienes lo golpearon cuando se aprontaba a pagar una carga de combustible para su auto.

El capitán Claudio Valenzuela, oficial de ronda Prefectura Santiago Maipo de Carabineros, detalló que “los sujetos se movilizaban en un vehículo robado y violentamente le arrebataron su móvil“.

“En un trabajo conjunto con diferentes patrullas de Carabineros y gracias al GPS del teléfono de la víctima, se recuperó en avenida Lo Blanco con Gran Avenida -comuna de San Bernardo-, donde los sujeto al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente detenidos”, agregó.

El capitán de Carabineros confirmó que dos sujetos lograron ser detenidos por el robo a Brayan Cortés, además de recuperar el vehículo sustraído, el que se quedó sin bencina.

Las declaraciones de Brayan Cortés

Tras el robo del que fue víctima, Brayan Cortés declaró a la prensa que el robo se concretó cuando “se me atravesó un auto y amenazaron con armas de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza, pero nada grave”.

“Nunca me había pasado este tipo de cosas. La inseguridad siempre está, pero nunca pensé que me iba a pasar a mí“, aseguró el arquero de Colo Colo.

Por lo mismo, agradeció “a Dios y a Carabineros que actuaron muy rápido” y que, a pesar de todo, “siempre mantuve la calma, no me resistí, pero el momento fue complicado. Agradecer que no me llegó un disparo, uno nunca sabe si el arma es de mentira“.