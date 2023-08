28 de Agosto de 2023

Justicia decreta penas de 18 y 15 años de cárcel a autores de robo a Cristián de la Fuente y su hija

Cristián de la Fuente lamentó que no se aplicó La Tamara en su situación, ya que "de haber estado en efecto, las penas hubiesen sido mayores, nosotros no trabajamos en esta ley para nosotros, sino que para que eso no volviera a pasar”.

