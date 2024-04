Campaña de vacunación contra influenza alcanza la mitad de la meta de cobertura

27 de Abril de 2024

La campaña contra la influenza se inició el 15 de marzo, comprendiendo una inversión de 16 mil millones de pesos en vacunas.

El Ministerio de Salud realizó un balance de la campaña de vacunación contra la influenza, a seis meses de su implementación, indicando que la cobertura llega a la mitad de la meta estipulada.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó que “se cumplieron seis semanas desde el inicio de la campaña de vacunación y en este período hemos acumulado 3,9 millones personas que se han vacunado, con una cobertura de 42%. Es decir, en solo 6 semanas de campaña de vacunación de Influenza ya hemos llegado a la mitad de la meta de cobertura”.

La subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, reiteró el llamado a la ciudadanía a vacunarse: “Cuando nos vacunamos no solamente estamos cuidándonos a nosotros mismos, sino también a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, compañeros y compañeras de trabajo. Por eso queremos reforzar, la campaña sigue. Yo me acabo de vacunar y puedo decir que no duele, y como bien decía la subsecretaría Albagli antes, más duele cuando tenemos o nos contagiamos de la enfermedad y caemos en algún estado grave”.

La campaña contra la influenza se inició el 15 de marzo, comprendiendo una inversión de 16 mil millones de pesos en vacunas para garantizar la protección de las personas mayores, embarazadas, niños, enfermos crónicos y demás grupos de riesgo.

Campaña contra la influenza

Los grupos que deben vacunarse contra COVID-19 e Influenza son personal de salud, personas de 60 años o más, personal de la educación parvularia y escolar hasta 8° básico, embarazadas, personas inmunocomprometidas y pacientes crónicos, entre otros que pueden conocerse en Minsal.cl y las redes sociales del Ministerio.

Las vacunas son gratuitas para los grupos de riesgo en los centros de atención primaria y vacunatorios en convenio. Se puede revisar el punto de vacunación más cercano en mevacuno.cl. Hay más de mil disponibles a lo largo de todo el país.