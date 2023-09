Council of The Americas reconoce a gerente general de CMPC como el CEO del año en sostenibilidad

13 de Septiembre de 2023

Esto gracias a que su liderazgo a permitido a la compañía lograr la certificación de manejo sostenible de más de 95% de sus bosques y a comprometerse con metas de reducción de emisiones de alcance 1, 2 y 3 certificadas por Science Based Targets (SBTi).

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, fue reconocido con el 2023 BRAVO Sustainability CEO of the Year por Council of The Americas, transformándose en el primer chileno en recibir este galardón. Este premio pone en valor el compromiso que el ejecutivo ha demostrado con las metas de la compañía para tener operaciones más sostenibles.

Los premios BRAVO son una tradición para el mundo privado que por casi tres décadas se han encargado de honrar la trayectoria de aquellos gerentes que alcanzan el éxito de sus compañías y fomentan transformaciones a favor de la sostenibilidad de la empresa y el cuidado de las comunidades, el ecosistema y su propio negocio.

Desde la organización aseguraron que bajo el liderazgo de Ruiz-Tagle, CMPC se ha convertido en una de las compañías más grandes del sector en el continente, con más de 95% de su patrimonio forestal certificado en manejo sostenible de bosques y más de 90% de la energía consumida en sus operaciones proveniente de fuentes renovables.

“El reconocimiento es un impulso y a la vez nos desafía a seguir este camino. El quehacer de CMPC está profundamente ligado con sus entornos, comunidades, territorios y ecosistemas que los integran. Detrás de cada uno de estos logros hay un enorme equipo que trabaja todos los días comprometidamente para el desarrollo de una empresa más sostenible. Mi agradecimiento a todos quienes han adoptado como propia la visión de CMPC de un mundo más natural y se han involucrado con responsabilidad para alcanzar nuestras ambiciosas metas”, dijo Ruiz-Tagle.

El gerente general de CMPC en 2022 también fue elegido director del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés), transformándose también en el primer latinoamericano en ocupar esta posición.

Otro de los aspectos destacados por Council of The Americas BRAVO Business Awards se relaciona con la emisión de deuda verde que la compañía ha priorizado desde 2017. La cifra alcanza los US$3,4 billones, lo cual representa 58% de su financiamiento.

Asimismo, resaltaron que “en un hito reciente, la empresa presentó su Estrategia de Naturaleza, Conservación y Biodiversidad, algo sin precedentes para una compañía productora de pulpa, papel y madera”.

Dicha hoja de ruta tiene como objetivo poner en valor las áreas de conservación y protección de la empresa, identificar y relevar su importancia para la sostenibilidad de las operaciones forestales y demostrará la relación virtuosa entre las actividades productivas desarrolladas en las plantaciones y las áreas de conservación.

CMPC espera disminuir en 50% las emisiones de GEI directas en indirectas para 2030 y en 37,5% las emisiones de GEI en alcance 3 -aquellas que no son propiedad ni están controladas por la empresa- para 2035.

Para lograr estos objetivos, la compañía se sometió a la validación de Science Based Targets (SBTi), una certificación que asegura que las acciones que la empresa está implementando para alcanzar estos logros están basadas en la ciencia. Al mismo tiempo, la multinacional está trabajando para convertirse en una compañía cero residuos, reducir su uso industrial de agua y aumentar sus áreas de conservación de 350.000 a 450.000 hectáreas.

Así, el próximo 20 de octubre, en el “2023 Council of the Americas Symposium & 28th Annual Bravo Business Awards” que se realizará en Miami, el gerente general de CMPC recibirá la estatuilla por todo el trabajo liderado y participará como expositor del simposio, ya que este encuentro, que reúne a más de 500 líderes empresariales y gubernamentales, empresarios y pioneros en diferentes industrias, fomenta el intercambio de puntos de vista, prácticas y la asociatividad entre empresas, a través de paneles y debates.

Otros chilenos homenajeados

El pionero reconocimiento a Ruiz-Tagle en la categoría sostenibilidad, se suma a la lista de otros personajes chilenos -tanto del mundo público como privado- que han sido reconocidos por los Bravo Business Awards en diferentes ámbitos.

Del lado privado, Horst Paulmann y Enrique Cueto recibieron el premio Bravo Business Award CEO of the Year en 2005 y 2008, respectivamente. Paulmann también fue galardonado con el premio Lifetime Achivement en 2017; mismo reconocimiento que recibió Juan Benavides en 2012. También, en 2018, el gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, fue nombrado Financer of the Year.

Del lado público, el expresidente Ricardo Lagos recibió el galardón Leader of the Year en dos oportunidades (2002 y 2005), y el expresidente Sebastián Piñera recibió el mismo reconocimiento en 2012. En tanto, Andrés Velasco y Laurence Golborne fueron nombrados por la organización como Innovative Leader of the Year en 2009 y 2011 respectivamente.