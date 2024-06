Marcel y la prudencia

28 de Junio de 2024

Juan José Santa Cruz es empresario y presidente del directorio de Ediciones Giro País S.A.

¿Qué será del Mario Marcel que presidió el Banco Central?, ¿o del Mario Marcel que fue parte de distintos organismos multilaterales de Latinoamérica gracias a su seriedad, apego a los datos y prudencia en los juicios?

Estas preguntas se hacen pertinentes luego de que el ministro Marcel, la principal autoridad político/económica de este gobierno, emplazara esta semana a una empresa privada (la papelera CMPC) echando mano a la colusión de dicha compañía ocurrida hace 15 años. Sí, 15 años.

¿El ministro Marcel no tenía más argumentos? Todo indica que no, porque no los expuso y más bien optó por tomar una postura que se asemeja más a la de un barra brava, tan propia de un grupo de dirigentes adolescentes e irreflexivos del Frente Amplio, y no de alguien con los estudios, experiencia, capacidades y años de Marcel.

Lo que importa acá (y lo que Marcel eludió) es lo de fondo. El presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, planteó en un seminario en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, que hoy es imposible que una empresa forestal como CMPC (y cualquier otra, dicta el sentido común) vaya a realizar una inversión de 4.500 millones de dólares en el país, en específico en las regiones de Biobío o La Araucanía (las de aptitud forestal), sin tener la razonable certeza de que esos multimillonarios recursos no irán directo al tacho de la basura, más aún cuando se trata de un empresa que transa en Bolsa y que, por lo mismo, debe responderle a sus miles de accionistas.

Y claro, todos somos testigos de la situación de extrema inseguridad vivida en la Macrozona Sur. Aunque parece que al Gobierno (y al ministro Marcel) se le olvidó que hace solo semanas acribillaron a tres carabineros en Cañete y aún no sabemos nada, absolutamente nada, de los responsables.

Hay miles de hectáreas en la las regiones del Biobío y Araucanía usurpadas por delincuentes, centenares de miles de metros cúbicos de madera robada, casi 2 millones de hectáreas quemadas por incendios intencionales desde 2017 a la fecha, crimen organizado, narcotráfico.

¿El ministro Marcel, en su pasado rol de asesor privado, le recomendaría a una empresa internacional o a un fondo de inversión poner 4.500 millones de dólares en Cañete?, o, ¿el ministro Marcel invertiría parte de sus ahorros ahí?

Es mucho mejor para el país y para las políticas públicas del Gobierno que el ministro Marcel actúe con verdadera prudencia y dedique su valioso tiempo a ver cómo lo hacemos para sacar a Chile del estancamiento, a través de políticas públicas que apoyen e incentiven, por ejemplo, la actividad forestal, sobre todo a través de los pequeños y medianos propietarios y productores. Sobre esas materias, Marcel ha actuado con mucha prudencia, demasiada tal vez, tanta, que no se le ha escuchado nada al respecto.