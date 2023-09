Fiestas Patrias: suben los detenidos por conducir con alcohol y cifra de fallecidos marca un descenso

19 de Septiembre de 2023

Carabineros se mostró conforme con el diseño del plan para el fin de semana largo.

Después de la última noche de festejos en las Fiestas Patrias 2023, Carabineros entregó uno de sus últimos balances del fin de semana largo. Si bien la cifra de fallecidos aumentó de lunes a martes, la información que dio a conocer la institución policial los tiene conformes, pues se mantiene un descenso de personas que murieron en relación al mismo periodo del año anterior.

“Por ejemplo en las personas fallecidas, hemos tenido una disminución de 32 del año pasado a las 20 de ahora. Es una cifra cercana al 40%, lo cual no nos pone felices. Son 20 tragedias, pero a raíz de esto y para prevenir conductas irresponsables, es que los carabineros con las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas durante todo este fin de semana, hemos estado desplegados las 24 horas con la finalidad de entregar seguridad”, dijo el coronel Emilio Teixidor de la Prefectura del Tránsito y Carreteras.

“Se han efectuado más de 90 mil controles vehiculares y estos nos han traído como resultado la detención de más de 450 personas por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o sustancias prohibidas”, añadió.

“Es una cifra que nos preocupa puesto que estas personas que conducen en estas condiciones no sólo ponen en riesgo su vida, sino también la de terceras personas que no tienen nada que ver con su irresponsabilidad”, complementó el oficial.

“Se han cursado más de 1.400 infracciones al tránsito por no respetar los límites de velocidad… Sabemos que las causas más preponderantes en accidentes en el tránsito con resultado de muerte o lesiones graves, son conducir bajo la influencia del alcohol estado de ebriedad, no respetar los límites de velocidad y conducir no atentos a las condiciones del tránsito, por eso hacemos un llamado a la responsabilidad”, cerró Teixidor respecto al retorno de cerca de 450 mil vehículos a la Región Metropolitana durante este martes 19 de septiembre.