General Iturriaga en la Parada Militar: “El Ejército no tiene información que no esté en la justicia”

19 de Septiembre de 2023

El Comandante en Jefe se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos tras el respaldo y la petición que hizo la Iglesia Católica en el Te Deum.

Minutos antes del comienzo de la Parada Militar 2023, el general del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, se refirió a las conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y respecto al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos del Gobierno que respaldó la Iglesia Católica durante el Te Deum de este lunes en la Catedral Metropolitana.

“Yo no vi virulencia (en estos días), vi reflexión en todos los ámbitos. Para nosotros es una fecha que indudablemente nos tiene que hacer pensar en nuestro pasado. En más de 200 años también hemos tenido otras crisis y tenemos que seguir aprendiendo de ellas”, fue una de las reflexiones de la autoridad militar antes de que el presidente Gabriel Boric entrara en la explanada del Parque O’Higgins.

Al ser consultado por la actualidad del Ejército a cinco décadas del derrocamiento de Salvador Allende, Iturriaga sostuvo que la institución ha cooperado.

“El Ejército ha asumido las responsabilidades que le cupo en su momento y desde entonces hemos venido cooperando con la justicia en todo lo que corresponde y todo lo que conlleva para buscar la manera de que este país se reconcilie lo más pronto posible”, dijo.

No tiene información

Durante las Fiestas Patrias 2023, la unidad y la reconciliación han sido tema. De hecho, en el Te Deum del 18 de septiembre, la Iglesia Católica a través del arzobispo de Santiago, Celestino Aós, se mostró disponible para recibir información de detenidos desaparecidos y mantener el anonimato de quién haga efectivo los datos.

De esta manera respaldó el Plan Nacional de Búsqueda que diseñó la administración del presidente Boric, instancia a la que el general Javier Iturriaga se refirió: “El Ejército está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre (de 1973), yo como uno de los más viejos tenía recién siete años. Por lo tanto a nuestra generación lo que nos corresponde es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y cooperar a la justicia en cuánto se nos exija”.

Igualmente, asegura que la institución no tiene más datos de los más de mil detenidos desaparecidos. “El Ejército ha entregado todo lo que se requirió y no tiene información disponible que no esté en la justicia y por supuesto que vamos a cooperar en todo para que este país sea un país fraternal y tenga una reconciliación lo antes posible”, cerró.