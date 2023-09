Te Deum: presidente Boric valora el apoyo de la iglesia para encontrar a los detenidos desaparecidos

18 de Septiembre de 2023

El respaldo del arzobispo de Santiago fue bien recibido por La Moneda después del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda.

Un llamado que fue catalogado como “histórico” por el Gobierno fue el que realizó la Iglesia Católica durante el desarrollo del Te Deum 2023. El arzobispo de Santiago, Celestino Aós, pidió entregar información sobre los detenidos desaparecidos en la dictadura y, además, aseguró que están disponibles para mantener el anonimato de quién lo haga con la finalidad de aportar a la reconciliación del país.

“Estas personas que no entregan la información hacen daño a sus hermanos, hacen daño quienes ven sufrir a hermanos y hermanos porque no conocen la verdad acerca de sus familiares detenidos o desaparecidos”, fue parte del discurso de Aós en la Catedral Metropolitana.

Frente a esta postura de la iglesia, el presidente Gabriel Boric valoró lo expuesto por el arzobispo a una semana de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y el Plan Nacional de Búsqueda.

“El arzobispo hizo una invitación muy potente en esa línea y nosotros como Estado con el Plan Nacional de Búsqueda nos hemos comprometido en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con la justicia que le corresponde a los tribunales”, dijo.

“Recordemos que en Chile hay más de 1.100 personas que no sabemos dónde están. 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones. Y cuando algunos medios se preguntan por la reconciliación y el rol que deben jugar las autoridades, yo les digo que el mejor rol es la justicia. Es la memoria, la justicia y la verdad”, agregó el mandatario.

Boric llama a la unidad

“Se recordó el simposio por los derechos humanos de 1978, que fue reconocido internacionalmente. El rol que jugaron las iglesias en la dictadura en la defensa de la democracia frente al terror y la tortura fue muy importante. Yo valoro mucho el llamado que se hizo a quienes tengan datos para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos”, complementó el presidente Boric ante de su llamado.

“Quiero destacar la homilía de este lunes. Ustedes saben que no tengo el don de la fe, sin embargo, respeto profundamente a todos los que practican estos cultos. Ayer en la catedral evangélica y hoy se han hecho llamados muy potentes por parte de las diferentes iglesias a la unidad, al reconocimiento y la solidaridad”, sostuvo.

“En particular destaco la homilía de hoy cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor. Creo que ese mensaje es potente y hay que practicarlo todos los días. A mí me inspira en mi trabajo y los invito a celebrar harto, con harto cariño estas Fiestas Patrias que nos unen”, cerró.