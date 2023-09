“Con Pancho Correa y la Tere Tagle”: el día que condominio de Cachagua afectado por socavón hizo noticia por masiva fiesta en pandemia

El colmo de la indolencia:

"Puta perro, que paja la wea que está pasando, pero no me arrepiento de ninguna wea,puta en los 2 carretes lo pasé fino, me agarré tres minas, no tengo nada de que arrepentirme"#cachagua#cuicosculiaos#misaclandestina pic.twitter.com/ui1a6bzCHn