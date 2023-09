Nuevo socavón en Cachagua: cortó camino de exclusivo condominio

27 de Septiembre de 2023

Vecinos aseguran que el deslizamiento de tierra ocurrió a raíz del flujo de aguas lluvias.

Además de lo ocurrido en Reñaca, un nuevo socavón se registró en las últimas horas en un exclusivo condominio del sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar, en la Región Metropolitana.

El desplazamiento de la tierra se produjo en una ladera del Condominio Beranda, el que cuenta con lujosas viviendas con vista al mar y provocó el corte de un camino de tierra.

Según los propios vecinos, el hecho se habría originado a raíz del flujo de aguas lluvias de las últimas semanas.

El director de planificación de la Municipalidad de Zapallar, Rodrigo Navas, en conversación Mega, indicó que “se están recabando todas las informaciones con los vecinos, con los planos de loteos y con la información que tiene Vialidad. Nosotros somos mediadores para resolver la problemática que tienen los vecinos“.

Hasta el momento, según señaló la autoridad municipal, aún no se tiene noción de quién sería el responsable y que como municipalidad no tienen la facultad “para ingresar a un camino privado e intervenir en una obra que probablemente no va a ser menor”.

Socavón ya está siendo abordado

Sobre este socavón en Cachagua, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, precisó que la información preliminar da cuenta de “una intervención que se habría realizado para el despeje de aguas lluvias, que estaría en un terreno privado y que realiza un privado”.

“Al ser una situación de carácter comunal, está siendo abordado por equipos de emergencia municipal”, agregó.

Estudio advertía lo que ocurriría

El Observatorio de la Costa de Chile dio cuenta a través de redes sociales que un estudio de 2001 advirtió el peligro que significaba construir en esta zona dunar.

“Ya en ese tiempo había socavones, de manera que esta era una situación que también estaba prevista“, dijo la directora del organismo, Carolina Martínez.

En esa misma línea, indicó que “el paisaje donde se insertan estos proyectos se deteriora, quienes compran en estos lugares difícilmente tendrán una propiedad para toda la vida”, quien criticó la falta de una Ley de Costas.