Ministra Jessica López y socavón en edificio Euromarina II: “La constructora pasa piola”

14 de Junio de 2024

El socavón que afecta al edificio Euromarina II, que dejó al descubierto uno de sus pilotes, ocurrió en la madrugada del 9 de junio, por lo que los residentes del inmueble tuvieron que evacuar de emergencia.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió al nuevo socavón que afecta esta vez al edificio Euromarina II en Reñaca, apuntando a la responsabilidad de la constructora involucrada en esta emergencia.

La secretaria de Estado conversó con radio Universo, donde planteó que “hay ciertas zonas de nuestro territorio que tenemos que darles una mirada, una doble mirada antes de seguir con los desarrollos inmobiliarios que se están desarrollando. Uno de esos son campos dunares”.

Respecto a la responsabilidad que existe en el socavón en Reñaca, la ministra López puntualizó que “me niego a decir que solamente los responsables son las partes del Estado que dan su autorización como si el sector privado no tuviera ninguna responsabilidad (…) y la constructora pasa piola”.

La titular de Obras Públicas precisó que “esto no es un tema de la calidad de la ingeniería, nadie duda que la ingeniería chilena es de las mejores del mundo y, por lo tanto, esos edificios están bien construidos. Pero estamos hablando de una zona donde se discutió harto si se podía construir o no, al final primó el criterio de la construcción y hoy día estamos viendo algunos resultados que no son muy agradables”.

Sobre los próximos pasos a tomar frente a esta emergencia, Jessica López detalló que “Senapred nos pidió coordinar una mesa intersectorial que nos permita hacer una reflexión un poco más profunda así que vamos a tomar ese tema cuando pasemos este episodio”.

Sobre las causas de este episodio, uno de los dueños de departamentos explicó a Canal 13 que “nunca habíamos tenido problemas, de hecho pasamos uno o dos terremotos, pero nunca pasó nada ahí. En diciembre o enero de este año detectaron una pequeña fuga en la piscina temperada que está justo donde está el socavón”.