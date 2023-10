Sernac emite alerta por libros infantiles: cuáles son y por qué producirían asfixia

13 de Octubre de 2023

La empresa de los textos ya está retirando del mercado los ejemplares afectados y declaró que se compensará a los usuarios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad debido a unos libros infantiles comercializados en Chile, los cuales contienen un componente que puede poner en riesgo la vida de los niños.

El organismo detalló que estos textos cuentan con un “posible defecto en los anillos circulares de encuadernación”, lo que implican un riesgo de seguridad para sus usuarios.

“En determinadas circunstancias, los anillos circulares de encuadernación de los libros pueden desprenderse, lo que podría suponer un riesgo de asfixia para el menor”, informó el Sernac.

¿Cuáles son los libros?

Según la información entregada por la Sernac, se trata de los libros Dinosaur’s First Words, Unicorn’s Colours y There was an Old Lady who Swallowed a Fly, una serie cuentos para niños de Rainbow Road Board.

La empresa a cargo de este material es Make Believe Ideas Ltda. (MBI Ltda.), la cual introdujo en el mercado nacional estos trabajos entre agosto de 2022 y julio de 2023.

Sin embargo, aún no se han registrado lesiones relacionadas con este problema, pero MBI Ltda ha dejado de fabricar los productos afectados. A su vez, harán retiro voluntario de los textos en el comercio, para evitar todos los riesgos que implican para los consumidores.

Compensación para los consumidores

El Sernac finalmente solicitó que los usuarios destruyan los productos afectados, al tanto que visiten el siguiente enlace para pedir el reembolso en una gift card, la cual tiene un valor equivalente al precio de los libros y se puede canjear en los siguientes comercios: